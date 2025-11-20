Casi la mitad de los españoles están endeudados, pero los impagos caen a mínimos históricos: "Ocho de cada diez personas se siente motivadas a pagar"

La hipoteca, la compra de un coche o el pago a plazos de un electrodoméstico son solo algunas de las deudas más habituales que contraen los españoles. Casi la mitad, un 46% tiene algún tipo de deuda, y el 50% cree que es algo normal para ellas. Estos son algunos de los datos del IV Observatorio KRUK, elaborado por la empresa especializada en la gestión amistosa, legal, híbrida y presencial de cobro de deuda KRUK España.

Cada persona posee una media de 1,6 deudas por una cuantía de 36.817 euros. No obstante, el informe revela una tendencia descendiente de los impagos, que caen seis puntos hasta el 32%, el nivel más bajo de la serie histórica. "Es una excelente noticia que demuestra que las familias españolas están haciendo un esfuerzo real por cumplir con sus compromisos", ha puntualizado Alina Giurgea, directora general de KRUK España, en un encuentro celebrado en el marco del Día sin Deudas, una iniciativa que coincide con el décimo aniversario de la compañía.

Otra cuestión relevante del estudio es la dimensión emocional que tiene la población sobre sus deudas. "Ocho de cada diez personas se siente motivadas a pagarlas, aunque un 44% experimenta estrés por su situación financiera", detalla Giurgea. Asimismo, un quinto de los deudores siente culpa, y otro quinto, vergüenza.

El 54% de los españoles carece de educación financiera

En lo que respeta a la situación financiera general, el 46% de la población considera estar igual que hace un año. Tres de cada diez personas aseguran que no pueden ahorrar porque no llegan a final de mes y un 37% solo puede reservar entre un 5% y un 10% de su sueldo. Además, un 54% reconoce tener conocimientos bajos o nulos sobre educación financiera.

"La educación financiera no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen formación especializada. Necesitamos que sea accesible para toda la ciudadanía, porque las decisiones sobre el dinero afectan al bienestar de las familias cada día", ha señalado Dositeo Amodeo, presidente y fundador de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF). El 34% de los españoles muestra interés en reicibir información sobre esta materia, lo cual Amodeo califica de "esperanzador".

Por su parte, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, ha destacado la importancia de la transparencia en este sector: "Las personas consumidoras necesitan claridad y honestidad en su relación con las entidades financieras y las empresas de gestión de deuda. Las empresas que apuesten por la cercanía, la empatía y la comunicación clara serán las que ganen la confianza de la ciudadanía".

Conocer tu personalidad financiera, "el primer paso para tomar mejores decisiones"

La visión de KRUK España va más allá de la gestión de deudas y apuesta por el desarrollo de diferentes iniciativas relacionadas con la educación financiera. En esta línea, la empresa ha desarrollado un test de personalidad financiera creado por el economista Adrian Asoltanie. Esta herramienta permite a cada persona descubrir su estilo de gestión del dinero, "el primer paso para tomar mejores decisiones", asegura su directora general.

La capacidad de planificación y ahorro hasta la actitud ante el riesgo y las deudas son algunos de los aspectos claves del comportamiento financiero. "Los resultados no solo ofrecen un diagnóstico, sino también consejos prácticos para mejorar la gestión del dinero en el día a día", concluye Giurgea.