Muere en Sevilla Íñigo Molina Montes, exdirectivo de Befesa

Íñigo Molina Montes, exdirectivo de Befesa y hermano del actual presidente de la compañía, ha fallecido en Sevilla a los 55 años víctima de un cáncer que le fue diagnosticado hace un año, según han confirmado fuentes familiares. Su funeral tendrá lugar este miércoles a las 9,30 horas en el tanatorio de la SE-30 de Sevilla, donde se oficiará una misa por el alma del finado.

El fallecido era el séptimo de los nueve hijos que tuvieron Federico Molina y Rocío Montes. Casado con María Romero Olmedo, profesora del Colegio Highlands School Sevilla, Íñigo Moreno Montes deja cuatro hijos varones de entre 23 y 14 años. Tras su incineración, sus cenizas serán depositadas en el columbario de la iglesia del Salvador de Sevilla, al estar la familia muy ligada a la Hermandad de Pasión.

Licenciado en Empresariales por la Universidad de Córdoba (ETEA), trabajó la mayor parte de su vida laboral como director de administración y finanzas en Befesa, más concretamente en la participada Befesa de Gestión de Residuos Industriales. Durante un breve período de tiempo estuvo trabajando como responsable de planificación y control de Ditecsa tras adquirir ésta el 100% de esa filial de Befesa. Tras dejar Ditectsa, se dedicó a la actividad empresarial por cuenta propia, relacionada con apartamentos turísticos y gestión agraria, según ha confirmado a este periódico su hermano Javier.

Apasionado de los deportes, como la hípica y el paddel, era socio del Real Club Pineda, presidido por su hermano Rodrigo. Sus restos se velarán en el tanatorio de la SE-30 de Sevilla, donde este martes familiares y amigos han acudido para mostrar sus condolencias.