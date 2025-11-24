El nuevo sistema de facturación electrónica para autónomos conectado con Hacienda: fechas límites y exenciones

El 1 de enero de 2026 entrará en vigor Verifactu, el nuevo sistema informático de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria para garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de las facturas emitidas. Se trata de un software certificado de facturación que genera un código QR y un registro digital único para cada factura. No obstante, esta nueva medida para reducir el fraude fiscal no afecta a todas las empresas y autónomos españoles, por lo que no deberán realizar ninguna inversión tecnológica adicional.

La nueva normativa fiscal aplica a aquellos empresarios y profesionales que utilicen programas informáticos de facturación integrados, es decir, aquellos que, además de emitir y conservar facturas, procesen la información contenida en ellas para generar directamente libros de IVA, IRPF o contabilidad. Por otro lado, quienes elaboren sus facturas con herramientas básicas o de forma manual quedarán exentos de esta obligación.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de facturación electrónica?

Las sociedades mercantiles deberán adoptar este sistema informático de facturación desde el 1 de enero, mientras que los autónomos no estarán obligados hasta el 1 de julio de 2026. Para ello, tendrán que elegir un programa certificado que cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 1007/2023:

Emitir facturas con código único de identificación, QR y firma electrónica

y firma electrónica Enviar los registros a la Agencia Tributaria de forma automática e instantánea

Permitir la corrección de errores mediante la anulación de la factura incorrecta y la generación de una factura rectificativa, numerada y fechada

Fiscalizar todas las operaciones y datos, que quedarán a disposición de Hacienda

Este sistema de facturación electrónica regirá únicamente para las operaciones entre empresas y profesionales, nunca para las facturas dirigidas a los consumidores finales, como fontaneros o peluqueros. Por tanto, no afecta a quienes vendan bienes o servicios a particulares, pero sí a quienes trabajen para otras empresas o autónomos.

¿Quiénes están exentos de utilizar Verifactu?

Hacienda ha aclarado asimismo quienes quedarán exentos de implantar Verifactu:

Las grandes empresas, con una facturación superior a los 6 millones de euros anuales, ya integradas en el Suministro Inmediato de Información (SII)

Los contribuyentes acogidos a los regímenes especiales de actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras

Los residentes en País Vasco y Navarra, que utilizan el sistema TicketBAI, el equivalente a Verifactu en los territorios forales

Asimismo, los autónomos que emitan sus facturas con herramientas básicas, como Word o Excel, así como los que utilicen métodos de facturación manual tradicionales como talonarios o plantillas, tampoco estarán obligados a utilizar Verifactu. En cambio, quienes ya usen programas de gestión y contabilidad automatizados sí deberán implantar un nuevo software certificado y conectado con Verifactu.