La oportunidad de industrializar Andalucía radica en las renovables

La energía y, en concreto, las renovables, han vuelto a centrar un nuevo desayuno de redacción organizado este martes por Grupo Joly y la empresa Magtel, en la sede de Diario de Sevilla, titulado Andalucía ante el reto de las renovables: Agenda Verde, en el que varios expertos analizaron los pros y los contras de las energías limpias en nuestra comunidad, y la agenda verde que éstas llevan aparejada.

Moderado por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla, el debate contó con representantes de la administración pública, de la Universidad y de asociaciones del sector, y con responsables de Magtel. Los invitados fueron: Manuel Larrasa, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía; Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); Esperanza Fitz, presidenta de Ansemac (Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente) y directora ejecutiva de la empresa Alguas; Jesús Riquelme, catedrático y director del Máster de Sistemas de Energía Eléctrica de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla; presidente del Clúster Andaluz de Energías Renovables (CLANER); Manuel García Lláser, director de desarrollo de Negocio de Magtel; y Arturo Buenaventura, director de Hidráulica y Medioambiente de Magtel.

El foro se inició con la idea general de que estamos ante una de las palancas más importantes que tiene Andalucía para el cambio y el desarrollo económico, y que es necesario aprovechar el fuerte potencial de nuestra comunidad de producir energía con fuentes renovables. Así lo confirman los datos de la Consejería: Andalucía cuenta actualmente con más de 9.500 MW renovables instalados de distintas tecnologías. El 41,2% del total se corresponde con plantas fotovoltaicas, superando en 2022 por primera vez a la capacidad eólica como primera fuente de generación verde instalada en Andalucía. Y más de la mitad de la electricidad generada (en concreto, el 54%) procede ya de fuentes renovables. En cuanto a las empresas relacionadas con el sector, superan las 600.

Es necesario una mayor agilidad administrativa en los proyectos y crear más infraestructuras de almacenamiento

En este sentido, el secretario general de Energía quiso destacar en primer lugar el reto cumplido de que todos los proyectos de energías renovables cuya tramitación es responsabilidad de la Junta cuentan, a fecha de 25 de enero de 2023 (fecha límite impuesta por el Estado), con la evaluación medioambiental imprescindible para garantizar la continuidad de las iniciativas. “Andalucía ha permitido tramitar alrededor de 500 expedientes de proyectos renovables que suman una potencia superior a los 16.200 megavatios (MW), de los que más de 12.000 cuentan ya con la declaración ambiental pertinente. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga estas proporciones”, enfatizó.

Sus palabras fueron apoyadas por el director del IDAE, para quien “vivimos un momento nacional de oportunidad en cuanto a renovables, con un aumento de la competitividad de nuestras empresas. Doy algunos datos de que demuestran esa pujanza de Andalucía: en ayudas y presupuesto, somos la primera comunidad autónoma en hidrógeno, tenemos varios proyectos de centros de producción y distribución de hidrógeno verde. Es decir, hay un escenario muy positivo y tenemos que aprovechar este tirón para industrializar Andalucía y aumentar nuestra presencia en la cadena de valor en el territorio nacional”, señaló.

Para la presidenta de Ansemac, “en Andalucía debemos abanderar mundialmente el avance en renovables. Por eso estamos con la Junta en todo lo que es la revolución verde. Las alianzas público-privadas son claves en este camino. Debemos estar alineados”.

Desde Magtel, Arturo Buenaventura puso el foco en otros recursos con los que cuenta la región y que también cuentan en esta revolución verde. “No es sólo fotovoltaica, eólica o hidráulica. Andalucía también tiene un gran potencial en el biomasa y biometano a partir de residuos agrícolas y ganaderos”. Para su compañero Manuel García, “podemos conseguir mucho más si atraemos talento, que los jóvenes no se tengan que marchar, y atrayendo a empresas tractoras que aporten crecimiento. Las renovables nos van a hacer mucho más competitivas a las empresas andaluzas, diversificando nuestras líneas de negocio”.

Los caballos de batalla

Pero las renovables no solo tienen luces, también sombras. Algo más críticos fueron el catedrático de la ETSI y el presidente de Claner, quienes pusieron sobre la mesa algunos de los caballos de batalla de las energías limpias: la necesidad de más infraestructuras para almacenar esa energía y poder verterla a la red, la falta de personal cualificado y la profesionalización del sector y, en tercer lugar, el bloqueo administrativo que sufren algunos proyectos, muchos de ellos, ya concluidos, pero que no se activan por faltar una autorización. Jesús Riquelme expuso dos inconvenientes: “primero, hay que crear tejido industrial base, que en Andalucía no tenemos. No tenemos empresas fabricantes. Y otro: que hay poca gente formada en el sector, tenemos más solicitudes que personal, si no tenemos técnicos cualificados no podremos seguir pujando”.

Alfonso Vargas ahondó en otro factor: “hemos entrado ya en la senda del autoconsumo, pero hemos pasado a ser dependiente de los chinos. Tenemos mucha dependencia exterior en el suministro”. Algo que también reafirmó Manuel Larrasa: “ahora mismo no podemos competir a nivel europeo con los chinos, eso es un hecho. Pero lo que queremos es importar industria, lo que queremos desde la Junta es traer la industria, por ejemplo, empresas de Alemania, donde no tienen esa capacidad de renovables”. Larrasa achaca la lentitud normativa a las excesiva normativa europea en energía, “algo que se ve multiplicado en el caso de las renovables”.

“La concienciación social es clave para que no se paralicen los proyectos por las alegaciones”, señaló la presidenta de ANSEMAC

El secretario de Energía aseguró que “si todos los proyectos de eólicas que se están desarrollando se pusieran en marcha ahora mismo, supondrían unas 65.000 hectáreas de terreno de energías renovables, un 0,7% del territorio de Andalucía. Pero las infraestructuras no se hacen en dos días”. Aquí Riquelme quiso puntualizar que “desde la ETSI hemos hecho estudios que demuestran que si instalas zonas de almacenamiento en las subestaciones no habría que hacer tantas infraestructuras”.

También desde el IDAE, Víctor Marcos confirmó la idea: “en cuanto a la agilidad administrativa, es verdad que es un trabajo de años, pero todos estamos interesados en que todo esto mejore. Ahora mismo tenemos muchas mas solicitudes o proyectos en desarrollo de las que nos harían falta”.

El debate se cerró con la conclusión de que estamos ante una oportunidad única pero es obvio que todavía queda mucho por hacer. “Está claro que el almacenamiento de esa energía es la clave y, sinceramente, creo que vamos tarde, apuntó el presidente de Claner. Buenaventura concluyó con la idea de que “ tenemos los objetivos claros y una alineación absoluta, pero la realidad es que nos está costando más de lo que pensábamos”, mientras que García Lláser define el futuro “como un optimismo verde. Tengamos mayor capacidad de atracción de talento y empresas”, arengó el directivo de Magtel.