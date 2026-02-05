La plata vuelve a desplomarse y borra las ganancias de las dos últimas sesiones

El precio de la plata se ha hundido este jueves 5 de febrero de 2025 un 11%, borrando así todo lo recuperado durante las dos últimas sesiones bursátiles. Este nuevo desplome se produce después de las fuertes pérdidas que ya registró el metal precioso el pasado viernes 31 de enero y el lunes 3 de febrero, evidenciando la extrema volatilidad que está experimentando el mercado de materias primas en estos primeros días de febrero.

Según los datos de mercado recogidos a las 7:00 horas (6:00 GMT) de este jueves, el precio de la plata cae el 10,97%, situándose en los 78,67 dólares la onza. Esta caída supone un duro revés para los inversores que apostaron por la recuperación del metal tras los rebotes experimentados el martes y el miércoles. La jornada del miércoles había cerrado con una subida cercana al 2% hasta el entorno de los 86,50 dólares, aunque durante la sesión llegó a revalorizarse por encima de los 92 dólares, generando expectativas de estabilización que finalmente no se han cumplido.

El día anterior, el martes 4 de febrero, la plata había rebotado más del 7 % tras las fuertes caídas del inicio de semana. El lunes 3 de febrero el metal cayó cerca de un 5 %, mientras que el pasado viernes 31 de enero experimentó un desplome del 26,36 %, una cifra sin precedentes desde que existen registros oficiales en 1976. Esta caída histórica marcó un punto de inflexión en el mercado de metales preciosos y generó una ola de ventas masivas entre los inversores.

Máximos históricos y posterior desplome del metal precioso

Todo este episodio de extrema volatilidad se produce apenas una semana después de que la plata alcanzara máximos históricos. El pasado 29 de enero de 2025, el metal precioso tocó los 121,65 dólares la onza, estableciendo un nuevo récord que parecía consolidar una tendencia alcista prolongada. Sin embargo, en menos de una semana el precio se ha reducido más de un 35 % desde esos máximos, lo que representa una de las correcciones más bruscas jamás registradas en el mercado de la plata.

La magnitud de esta caída ha sorprendido a analistas y operadores del mercado, que venían anticipando cierta corrección tras las subidas sostenidas de las últimas semanas, pero no una caída de tal calibre. Los inversores que compraron cerca de los máximos históricos se enfrentan ahora a pérdidas significativas, mientras que otros aprovechan los precios reducidos para tomar posiciones esperando una recuperación a medio plazo.

El oro también retrocede pero con menor intensidad

Por su parte, el oro, tradicionalmente considerado como activo refugio en momentos de incertidumbre económica, también registra caídas este jueves, aunque en menor medida que su metal hermano. A primera hora de la mañana, el oro cae el 1,02%, situándose en los 4.913,66 dólares la onza. Esta disminución sitúa al metal amarillo por debajo del umbral psicológico de los 5.000 dólares, nivel que había recuperado temporalmente en las últimas sesiones.

El miércoles 4 de febrero, el oro inició la jornada con subidas, generando expectativas entre los inversores, pero finalmente terminó en rojo y por debajo de los 5.000 dólares la onza. El martes había cerrado con un rebote del casi 6%, después de depreciarse el lunes 3 de febrero casi el 5% y el pasado viernes 31 de enero el 8,95%, en su peor sesión desde el 15 de abril de 2013. Esta referencia histórica subraya la magnitud de la caída experimentada por el metal amarillo la semana pasada.

Al igual que la plata, el oro también alcanzó récord el pasado 29 de enero de 2026, cuando tocó los 5.595,47 dólares la onza. Desde entonces, ha perdido más del 12% de su valor, aunque su comportamiento ha sido relativamente más estable que el de la plata, confirmando su tradicional rol como activo de menor volatilidad dentro de los metales preciosos.

El nombramiento de Kevin Warsh como detonante de las caídas

El desencadenante de este desplome sin precedentes en los metales preciosos se produjo el pasado viernes 31 de enero, cuando se conoció que Kevin Warsh será el candidato propuesto para presidir la Reserva Federal (Fed) estadounidense en sustitución de Jerome Powell. Este anuncio provocó una reacción inmediata en los mercados financieros, con ventas masivas tanto en oro como en plata, reflejando las expectativas de los inversores sobre un posible cambio en la política monetaria de Estados Unidos.

Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, es conocido por sus posiciones conservadoras en materia de política monetaria y su preferencia por mantener la inflación bajo control mediante tipos de interés más elevados. Los mercados interpretan que su eventual nombramiento podría traducirse en una postura más restrictiva por parte del banco central estadounidense, lo que tradicionalmente afecta negativamente a los metales preciosos.

¿Qué es la plata y por qué se considera un activo de inversión?

La plata es un metal precioso ampliamente utilizado tanto en aplicaciones industriales como en inversión. A diferencia del oro, cuyo uso principal es como reserva de valor y joyería, la plata tiene una importante demanda industrial en sectores como la electrónica, la energía solar, la medicina y la fotografía. Esta doble naturaleza hace que su precio sea más volátil que el del oro, ya que responde tanto a factores financieros como a la demanda industrial.

Como activo de inversión, la plata se considera históricamente una cobertura contra la inflación y la depreciación de las monedas fiduciarias. Los inversores suelen acudir a los metales preciosos en periodos de incertidumbre económica o cuando anticipan políticas monetarias expansivas. Sin embargo, su mayor volatilidad comparada con el oro la convierte en una inversión de mayor riesgo, como demuestran las oscilaciones de precios registradas en estos primeros días de febrero de 2025.

¿Por qué cae el precio de la plata?

Las caídas en el precio de la plata responden a múltiples factores que interactúan simultáneamente en el mercado. En primer lugar, el anuncio sobre el futuro liderazgo de la Reserva Federal ha generado expectativas de una política monetaria más restrictiva, lo que típicamente fortalece al dólar estadounidense y reduce el atractivo de los metales preciosos. Cuando el dólar se aprecia, los activos denominados en esta divisa se encarecen para los inversores extranjeros, reduciendo la demanda.

En segundo lugar, después de alcanzar máximos históricos a finales de enero de 2026, muchos analistas consideraban que la plata estaba sobrevalorada y era susceptible de una corrección técnica. El nivel de 121,65 dólares representaba un precio sin precedentes que no contaba con soportes históricos, lo que aumentaba la fragilidad de la posición. Finalmente, el comportamiento vendedor de inversores institucionales y especuladores ha amplificado el movimiento bajista, creando una espiral de ventas que ha acelerado la caída del metal.

¿Cómo afecta la política de la Reserva Federal a los metales preciosos?

La política monetaria de la Reserva Federal tiene un impacto directo y significativo en el precio de los metales preciosos. Cuando la Fed mantiene tipos de interés bajos o implementa políticas expansivas como la compra de activos, el dólar tiende a debilitarse y los inversores buscan refugio en activos tangibles como el oro y la plata. Por el contrario, cuando se anticipan subidas de tipos o políticas restrictivas, el dólar se fortalece y los metales preciosos pierden atractivo.

Además, los tipos de interés más elevados incrementan el coste de oportunidad de mantener metales preciosos, que no generan intereses ni dividendos. En un entorno de tipos altos, los inversores pueden obtener rentabilidad en activos de renta fija sin asumir riesgos, lo que reduce la demanda de oro y plata. El nombramiento de Kevin Warsh ha activado estas expectativas, desencadenando las ventas masivas observadas desde el pasado viernes 31 de enero de 2025.

¿Es momento de comprar o vender plata?

La decisión de comprar o vender plata en el contexto actual de extrema volatilidad depende del perfil y horizonte temporal de cada inversor. Para aquellos con una perspectiva a largo plazo, las caídas actuales podrían representar una oportunidad de entrada a precios más atractivos que los máximos históricos de hace una semana. Históricamente, los metales preciosos han demostrado capacidad de recuperación tras correcciones bruscas.

Sin embargo, para inversores con menor tolerancia al riesgo o horizontes temporales más cortos, la incertidumbre actual aconseja prudencia. La volatilidad del 26,36% registrada el pasado viernes demuestra que el mercado puede experimentar movimientos bruscos en ambas direcciones. Los analistas recomiendan esperar señales de estabilización antes de tomar posiciones significativas, y en todo caso, mantener una diversificación adecuada de la cartera para mitigar riesgos.