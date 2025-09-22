El precio del tabaco sube en septiembre de 2025: Marcas afectadas por el incremento y cifras del aumento

El precio del tabaco experimenta una nueva subida en septiembre de 2025, afectando a diversas marcas populares entre los fumadores españoles. Esta medida se suma a las recientes restricciones impuestas por el Gobierno para limitar el consumo de tabaco y proteger la salud pública.

En los últimos meses, los fumadores han sido testigos de cómo el Gobierno ha ido implementando diversas medidas para desalentar el hábito de fumar. La primera de ellas entró en vigor en septiembre de 2024 con la nueva Ley Antitabaco, que amplió la prohibición de fumar en espacios públicos y restringió la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores de edad. Ahora, desde el pasado 20 de septiembre de 2025, se ha hecho efectivo un aumento en el precio del tabaco, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A diferencia de la Ley Antitabaco, este incremento de precios no responde directamente a motivos de salud, sino a una petición del Comisionado para el Mercado de Tabacos. El organismo denunció un aumento en los costes de producción, distribución e impuestos, lo que ha llevado a la necesidad de ajustar los precios. Sin embargo, algunas marcas ya habían anticipado esta subida en los meses previos, como Winston, Montecristo o Macanudo.

Marcas y precios afectados por la subida del tabaco en 2025

Con la entrada en vigor de los nuevos precios, se suman otras marcas a la lista de afectadas, tanto en la península como en las Islas Baleares. Entre ellas se encuentran:

Chesterfield Label 23: 5,35 euros

Braniff Linea D'Oro Platinum 17: 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro Negro 17: 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro Red 17: 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro White 17: 2,60 euros

Quorum Classic Doble Gordo 10: 51,00 euros

Quorum Classic Robusto 10: 30,50 euros

Quorum Classic Short Robusto 10: 26,00 euros

Quorum Classic Torpedo 10: 41,00 euros

Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo 10: 51,00 euros

Quorum Shade Robusto 10: 30,50 euros

Quorum Shade Short Robusto 10: 26,00 euros

Quorum Shade Torpedo 10: 41,00 euros

Roll's Red Exclusive 17: 2,60 euros

Roll's White Exclusive 17: 2,60 euros

Blackburn Kane Myata de 100 gramos: 15,95 euros

El impacto de las medidas antitabaco en España

Las sucesivas medidas implementadas por el Gobierno español buscan reducir la prevalencia del tabaquismo y sus consecuencias para la salud pública. Según datos del Ministerio de Sanidad, el tabaco es responsable de más de 50.000 muertes al año en España y genera un elevado coste sanitario y social.

Además de las restricciones en espacios públicos y el aumento de precios, se espera que se sigan impulsando políticas de prevención y concienciación, especialmente dirigidas a los más jóvenes. El objetivo es desnormalizar el consumo de tabaco y promover hábitos de vida saludables.

Aunque el camino hacia una sociedad libre de humo aún es largo, estas medidas suponen un paso importante en la lucha contra el tabaquismo. Los expertos sanitarios esperan que, a largo plazo, se traduzcan en una disminución significativa de la prevalencia del consumo de tabaco y en una mejora de la salud de la población.

Mónica García espera incluir el empaquetado genérico durante la tramitación parlamentaria de la ley del tabaco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este lunes que espera incluir el empaquetado genérico durante la tramitación parlamentaria de la ley del tabaco, ya que, a su juicio, es una media que tiene "evidencia científica, que actúa contra la adicción del tabaco y que disminuye el hábito tabáquico". "Independientemente, nosotros hemos pasado esta ley del tabaco en primera vuelta y todavía tiene muchísimo trámite parlamentario y esperemos que el empaquetado genérico pueda introducirse como una de las medidas más de la lucha contra el tabaco", ha detallado García durante un Desayuno Socio-Sanitario con Mónica García, ministra de Sanidad.

En este sentido, ha asegurado que la ley cuenta con un "consenso social amplísimo" entre los no fumadores y también entre los fumadores. Asimismo, García ha destacado que el Ministerio ayudará a los fumadores para dejar el hábito. "Es una ley que cuenta con apoyo, no solamente entre los no fumadores, sino también entre los fumadores que quieren dejar de fumar, a los cuales, por cierto, les vamos a ayudar, os vamos a ayudar". Respecto a una posible flexibilización sobre fumar en las terrazas de la hostelería, García ha descartado esta opción. "El sector hostelero goza de una buenísima salud y lo que queremos gozar de buena salud somos los que vamos al sector hostelero, somos los que nos sentamos en las terrazas y no queremos tener que inhalar el humo que no es nuestro", ha afirmado.

La venta de labores de tabaco baja un 3 % entre enero y agosto, pero su valor crece un 4 %

La venta minorista de labores de tabaco en España durante los ocho primeros meses de 2025 alcanzó las 34.480,43 toneladas, un volumen un 2,94 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2024, pero con un repunte en su valor, de 9.066 millones de euros, el 4,09 % más, según el Ministerio de Hacienda. En el último informe mensual (agosto) del mercado de tabacos de Hacienda, la venta minorista acumulada bajó en todas las categorías de labores, excepto en la de cigarros (puros), que subió un 1,09 %, hasta las 268,18 toneladas (con la equivalencia de 2,5 gramos por cigarro).

El volumen acumulado de cigarrillos vendidos bajó un 2,94 % (27.726,93 toneladas), con un valor de 7.457 millones de euros (+3,11 %); el de tabaco de liar registró un volumen de 4.260 toneladas (-1,95 %) y un valor de 947,90 millones de euros (+6,32 %); y el de cigarritos retrocedió un 2,19 % (1.027,76 toneladas). A estas labores se suman las de tabaco para pipa, que cayeron un 7,55 % en volumen (1.196 toneladas), pero repuntaron un 21,17 % en valor (300,18 millones de euros).