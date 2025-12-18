Las seis preguntas clave que debes hacerte antes de jubilarte, según un experto en finanzas

La jubilación es uno de los hitos más importantes en la vida de todo profesional. El final de la vida laboral supone el comienzo de una nueva etapa, sin cargas familiares, con tiempo libre y una pensión que garantiza estabilidad económica. No obstante, los expertos recomiendan planificar la jubilación con la suficiente antelación para disfrutarla con la mayor certeza y tranquilidad financiera posibles.

El abogado, consultor y experto en materia de pensiones, previsión social y seguros Fernando Martínez-Cue asegura al Instituto BBVA de Pensiones que existen seis preguntas que uno debe hacerse asimismo "para planificar de manera adecuada la jubilación" y disfrutar de bienestar financiero durante la misma. Te las desgranamos a continuación.

¿Qué nivel de ingresos me gustaría tener?

La primera pregunta es sencilla: ¿qué nivel de ingresos me gustaría tener durante la jubilación para tener el tipo de vida que me gustaría? "En otras palabras, cuánto dinero necesito para afrontar el nivel de gasto que ese nivel de vida acarrearía", matiza Martínez-Cue. Viajar, regresar al pueblo o dedicar el tiempo libre a las actividades de las que priva el trabajo son algunos de los propósitos más comunes.

¿Qué nivel de ingresos tendría durante la jubilación?

Este asesor invita a calcular, con las fuentes de ingresos a jubilación de las que dispones actualmente, cuáles son los ingresos estimados que tendrías durante la jubilación. "Aquí debería contar, por un lado, las cotizaciones a la Seguridad Social que generan derecho a una pensión pública en función del nivel de ingresos", enuncia.

Aparte, se debe tener en cuenta el ahorro financiero, ya sea a través de productos de previsión individual individuales —como planes de pensiones u otros tipo de ahorro privado—, o bien a través de la empresa mediante planes de pensiones de empleo, explica.

"Además, si tengo otro tipo de patrimonio, como, por ejemplo, vivienda, si ese patrimonio podría generar rentas adicionales durante la jubilación", incide.

¿Existe una brecha entre los ingresos necesarios y los estimados?

Ahora, Martínez-Cue asevera que uno debe preguntarse si existe insufiencia entre el nivel de ingresos deseado para afrontar el tipo de vida deseado durante la jubilación y los ingresos estimados en función de las fuentes de financiación actuales: las cotizaciones, el ahorro y el patrimonio. "Si existiera brecha, he de hacerme una cuarta pregunta", puntualiza.

¿Cómo encontrar fuentes adicionales de ahorro?

Este experto recomienda buscar, dentro de la economía personal actual, espacios adicionales para el ahorro. Existen dos posibles alternativas: bien minimizar los gastos discrecionales, o bien buscar nuevas fuentes de ingresos. Dentro del primer grupo se encuentran aquellos gastos no esenciales u obligatorios para vivir, fundamentalmente, artículos y servicios de ocio y caprichos.

¿Qué parte del ahorro destinaré a mis herederos?

La quinta pregunta atañe una reflexión profunda: del ahorro proyectado, qué parte se desea consumir durante la jubilación y cuánto puedo o quiero trasladar a los herederos.

¿Qué productos de ahorro e inversión necesito?

Por último, para ahorrar de cara a la jubilación, es necesario preguntarse qué productos previsionales y financieros necesito y con qué proveedores realizar ese ahorro. "Existe una serie de aspectos a decidir como el tipo de cartera en función del perfil de riesgo, el tratamiento fiscal de los productos o la liquidez que te ayudarán a tomar esta decisión", concluye Martínez-Cue.