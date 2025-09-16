Prestaciones ocultas: servicios que muchos jubilados mutualistas no aprovechan

Existen numerosos derechos reconocidos para los jubilados mutualistas, como la libre elección del sistema sanitario, el acceso a servicios médicos complementarios, la cobertura farmacéutica o la reducción fiscal sobre las aportaciones previas a 1979. Sin embargo, hay prestaciones menos visibles que muchos pensionistas desconocen, por lo que pueden considerarse 'ocultas' a pesar de los beneficios que ofrecen.

Teniendo esto en cuenta, es muy importante consultar los reglamentos oficiales de la mutualidad a la que se pertenece, ya sea MUFACE, MUGEJU o ISFAS; así como también los plazos y fechas clave para realizar los trámites necesarios. A continuación, vamos a ver algunas de las prestaciones ocultas más interesantes.

Programas sociosanitarios y asistencia domiciliaria

Estos programas están orientados a la atención de personas en situación de dependencia. Así, en el caso de los jubilados, MUFACE establece ayudas anuales para facilitar la autonomía personal o para estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y de noche. De esta forma, la mutualidad cubre aspectos necesarios que no están incluidos en las prestaciones sanitarias comunes.

Asimismo, MUGEJU también ofrece un programa sociosanitario para aquellos pensionistas que cumplan los requisitos: "Ser mutualistas (titular o beneficiario) en alta, tener 70 años o más, contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 65% y no estar incurso en incompatibilidad".

Por lo tanto, es importante informarse bien al respecto en la mutualidad que corresponda, ya que se podrían valorar ayudas a domicilio, económicas o adaptaciones en el hogar para personas mayores.

Ayudas al copago farmacéutico

Por otro lado, MUFACE también establece ayudas al copago farmacéutico, expresamente dirigidas a "personas mutualistas en situación de jubilación, personas viudas y huérfanas en condiciones de vulnerabilidad". En estos casos, la renta anual no debe superar los 18.000 euros.

La convocatoria de este año cerró su plazo el pasado mes de mayo y la resolución será publicada el 15 de noviembre. No obstante, es cuestión de estar pendiente para ver cuándo vuelve a convocarse la ayuda.

Ayudas económicas especiales para mayores de 65 años

Fundación Mutualista ofrece además prestaciones específicas enmarcadas en su programa Ayuda 65+ para jubilados mutualistas alternativos beneficiarios de una pensión. En concreto, podrán optar a esta ayuda las personas que tengan reconocida la prestación de jubilación del Plan de Seguridad Profesional (PSP), Plan de Previsión Profesional de la Abogacía (PPPA), Plan Mutual de Previsión (PMP) o del Plan Universal en sus sistema de Previsión Social Profesional", siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con unos ingresos anuales de 2024 inferiores a 14.001 euros; y un patrimonio que no supere los 60.000 euros en el mismo ejercicio (excluyendo la vivienda habitual).

En caso de no tener vivienda en propiedad, los ingresos no deberán superar los 18.001 euros y el patrimonio será inferior a 160.000 euros.

Además, el plazo para solicitar la ayuda termina el próximo 25 de septiembre a las 13:00 horas.