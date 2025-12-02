Sevilla vuelve a batir su récord de empleo y sigue acercándose a los 850.000 trabajadores

Con un menor impulso en el empleo que en años anteriores, la provincia de Sevilla sigue batiendo récords. El número de afiliados a la Seguridad Social se situó en 846.225, nuevo máximo histórico tras el logrado en octubre y tras sumar 4.112 nuevos cotizantes. Esta última cifra sigue siendo muy apreciable, pero ya no es tan abultada como en 2023 (+8.592) o 2024 (+5.873) y de hecho es el dato más bajo desde 2020. La cota de los 850.000 trabajadores está ahí, pero es muy complicado que se alcance a final de año, ya que en los últimos años la afiliación ha subido entre 1.687 y 2.677, números insuficientes para llegar a ese punto.

El número de parados, por otro lado, baja en 2.240 personas (la gran mayoría mujeres, 1822) y, aquí sí, estamos ante una cifra algo mejor que la del año pasado (2.183), aunque en todo caso muy similar. Tras Madrid y Barcelona, la provincia es la tercera de España donde más baja el desempleo. El número total es de 143.845, que es el mínimo anual y el dato más bajo desde agosto de 2008.

En tasa anual, es decir, respecto a noviembre de 2024, Sevilla resta 11.033 desempleados, y en este sentido se observa una ligera desaceleración respecto al año pasado (-13.874), aunque un mejor dato que en 2023 (-8.536). Se crean 17.809 empleos, e, igual que ocurre con el paro, también estamos ante un peor dato que en el ejercicio precedente pero no que hace dos años. El incremento de cotizantes (+2,15%) está en línea con el del conjunto de Andalucía (+2,14%), pero se aleja algo del que se registra a nivel nacional (+2,45) y está aún a más distancia de la locomotora andaluza, Málaga, con 25.552 trabajadores más en un año y un incremento del 3,56%.