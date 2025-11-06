¿Cuánto van a subir los sueldos de los funcionarios en 2026?

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha trasladado esta semana a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO su propuesta para establecer un nuevo acuerdo plurianual que recoja subidas salariales para los funcionarios. Estas mejoras retributivas estarían vinculadas a un componente fijo y otro variable para evitar que los 3,5 millones de empleados públicos pierdan poder adquisitivo.

Este nuevo marco abarcaría de 2026 a 2028, si bien Función Pública ha convocado a las centrales sindicales a una nueva reunión el 19 de noviembre para concretar las cifras. Desde CSIF han reclamado que al menos corrija al menos el IPC de 2025 y que "contemple fondos adicionales tanto para corregir la desigualdad retributivas entre administraciones como para ir recuperando poder adquisitivo", según recoge Europa Press. El sindicato mayoritario prevé que la parte variable esté vinculada a la evolución del PIB.

La propuesta de Función Pública seguiría así un esquema similar al último acuerdo alcanzado con los sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, que permitió elevar los sueldos de los funcionarios en torno al 10% durante este periodo. Este encuentro ha servido para descongelar la negociación tras las movilizaciones de los funcionarios de la semana pasada en toda España y ante la amenaza por parte de las organizaciones sindicales de una huelga general en diciembre.

CCOO reclama subidas por encima del IPC

Los sindicatos coinciden en su reivindicación de que 2025 no quede como un año de congelación de salarios y adquiera efectos retroactivos desde enero de este año. Desde CCOO censuran la "tardanza" del Gobierno en sentarse con los sindicatos, pero valoran que comience la negociación "en la que se aborde una subida salarial por encima del IPC".

Por el momento, solamente se ha pactado el calendario de reuniones, con el propósito de llevar un texto a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas lo antes posible. Así, el Ministerio busca incluir en este acuerdo otras medidas organizativas "que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en lso servicios que prestan a la ciudadanía". La reunión en materia de empleo se ha fijado para el próximo 11 de noviembre.

Posibles subidas vinculadas a la inflación o al PIB

El acuerdo anterior contemplaba asimismo subidas retributivas con una parte fija y una variable. En 2022, cuando la inflación se situaba en el 10%, la subida fija fue del 2% más un 1,5% de la variable; en 2023, el alza fija fue del 2,5% más un 1% variable; y en 2024, la subida fue del 2% más un 0,5% adicional.

A falta de conocer el porcentaje de incremento fijo para cada anualidad, podemos fijarnos en las variables que podrían guiar la parte variable, como el IPC o el PIB. Mientras la tasa de inflación interanual se situaba en el 3,1% el pasado mes de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto creció un 2,8% en el tercer trimestre de 2025 con respecto al año anterior.

Cabe recordar que las pagas ordinarias de los funcionarios con efectos a 1 de enero de 2024, recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, son las siguientes: