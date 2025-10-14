Tarjeta Andalucía Junta 65: cómo cambiar de modalidad para obtener más descuentos

La Tarjeta Andalucía Junta 65 es una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía que brinda numerosos beneficios a los mayores de 65 años residentes en la comunidad autónoma. Disponible en sus modalidades Oro y Verde, esta credencial gratuita permite acceder a importantes ventajas en servicios esenciales como teleasistencia, transporte interurbano con descuentos del 50%, servicios ópticos y actividades en Centros de Participación Activa. En este artículo explicamos detalladamente quiénes pueden solicitarla y, especialmente, el procedimiento para cambiar de modalidad y así aprovechar al máximo sus beneficios.

La tramitación de esta tarjeta corre a cargo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en colaboración con la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad. El sistema de dos modalidades se adapta a las circunstancias económicas de los solicitantes: mientras que la modalidad Verde es accesible para cualquier persona mayor de 65 años residente en Andalucía, la Oro está destinada a quienes acrediten ingresos personales inferiores al 75% del IPREM, ofreciendo ventajas adicionales como bonificaciones en comedores. Esta diferenciación permite que el programa se adapte a las necesidades específicas de los mayores andaluces según su situación financiera.

Los usuarios interesados en solicitar la tarjeta o cambiar entre modalidades tienen varias vías disponibles, desde la tramitación electrónica con certificado digital hasta la presentación presencial de documentación. La validez de cinco años y renovación automática garantiza continuidad en el acceso a los servicios, mientras que el sistema de reexpedición por pérdida, robo o deterioro facilita el mantenimiento de estos beneficios sin interrupciones significativas.

Requisitos para solicitar cada modalidad de la Tarjeta Andalucía Junta 65

Los requisitos básicos para acceder a la Tarjeta Andalucía Junta 65 son claros y sencillos. Para obtener la modalidad Verde, basta con haber cumplido los 65 años y residir en cualquier municipio de la comunidad autónoma andaluza. Esta modalidad es la estándar y permite el acceso a la mayoría de los servicios y descuentos contemplados en el programa según las condiciones vigentes en cada momento.

Para la modalidad Oro, más ventajosa, además de cumplir con la edad mínima y residencia en Andalucía, es necesario acreditar que los ingresos personales son inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Esta modalidad proporciona beneficios adicionales, como la bonificación del 50% en los servicios de comedor de los Centros de Participación Activa. Ambas modalidades, no obstante, dan acceso al Programa de Empresas Colaboradoras, que cuenta con más de mil establecimientos donde los usuarios pueden obtener descuentos y condiciones especiales.

Procedimiento paso a paso para la solicitud electrónica y presencial

Los solicitantes tienen dos vías principales para tramitar su Tarjeta Andalucía Junta 65. La vía electrónica exige disponer del certificado digital del solicitante o de su representante debidamente instalado en el dispositivo desde el que se realiza la gestión. Si actúa un representante, deberá aportar el modelo de autorización en formato PDF correctamente firmado por ambas partes.

Para quienes prefieran la tramitación en papel, el impreso puede descargarse online o recogerse en las Delegaciones Territoriales y en los Servicios Centrales y Territoriales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Una vez cumplimentado el formulario, puede presentarse a través de las Oficinas de asistencia en materia de registros o enviarse por correo ordinario al Apartado de Correos 1.130, 41080 Sevilla. Es imprescindible adjuntar la documentación requerida y una fotografía reciente a color sobre fondo blanco. Esta opción presencial resulta especialmente útil para aquellas personas que no se manejan con soltura en entornos digitales.

Servicios y ventajas incluidas en las tarjetas Oro y Verde

Entre los beneficios más destacados de la Tarjeta Andalucía Junta 65 se encuentra el Servicio Andaluz de Teleasistencia, que ofrece atención personalizada las 24 horas del día durante todo el año. Este servicio está especialmente diseñado para prevenir situaciones de soledad y proporcionar asistencia inmediata en caso de emergencia, contribuyendo significativamente a la tranquilidad y seguridad de los mayores andaluces.

En materia de movilidad, la tarjeta permite un descuento del 50% en los servicios de transporte interurbano en autobús entre municipios de Andalucía. Este beneficio se aplica en más de 50 empresas de transporte colaboradoras, facilitando considerablemente los desplazamientos de los mayores por toda la comunidad autónoma a un coste reducido.

Los servicios ópticos también están cubiertos con descuentos especiales en más de 800 centros distribuidos por toda Andalucía, mejorando el acceso a cuidados visuales esenciales para este grupo de población. Además, los titulares pueden disfrutar de orientación jurídica gratuita en los Centros de Participación Activa, así como del servicio de comedor de lunes a viernes, con una bonificación del 50% sobre el precio de referencia para los poseedores de la modalidad Oro. El número de empresas colaboradoras que ofrecen descuentos especiales a los titulares de la tarjeta continúa creciendo constantemente, ampliando las ventajas disponibles.

Renovación, reexpedición y proceso para cambiar de modalidad

La Tarjeta Andalucía Junta 65 tiene una validez de cinco años desde su expedición, hasta el último día del mes en que caduca. La renovación se realiza de manera automática tras ese mes y la nueva tarjeta se envía directamente al domicilio del titular. Si transcurridas cuatro semanas desde la fecha de caducidad no se ha recibido la nueva tarjeta, se recomienda contactar a través del correo electrónico taj65.assda@juntadeandalucia.es para notificar la incidencia.

En caso de necesitar una reexpedición por robo o pérdida, el titular debe enviar un correo electrónico a la dirección mencionada indicando su nombre, apellidos, número de DNI y dirección de envío. Si el motivo es el deterioro de la tarjeta o la existencia de datos erróneos, será necesario además adjuntar la tarjeta actual y especificar cuáles son los datos correctos.

El cambio de modalidad sigue procedimientos diferentes según la dirección del cambio. Para pasar de Oro a Verde, basta con remitir la Tarjeta Oro original y confirmar la dirección para notificaciones. Sin embargo, para cambiar de Verde a Oro es necesario acreditar la nueva situación económica. En este último caso, la solicitud debe ir acompañada de:

- Un certificado actualizado de pensiones de la Seguridad Social.

- La Tarjeta Verde original en vigor.

- Una declaración jurada de ingresos del año anterior, con desglose detallado y total.

Esta declaración debe incluir el desglose de ingresos provenientes de trabajo o pensión, capital mobiliario, capital inmobiliario (o el 2% del valor catastral si es mayor, exceptuando la vivienda habitual), así como cualquier otro ingreso, además del total resultante.

Organismos responsables y canales de comunicación

La gestión de la Tarjeta Andalucía Junta 65 corresponde a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en colaboración con la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Para tramitaciones relacionadas con reexpediciones y cambios de modalidad, también puede utilizarse el Apartado de Correos 1.046, 41080 Sevilla, como vía de comunicación alternativa.

Los titulares que necesiten comunicar un cambio de domicilio pueden hacerlo fácilmente mediante correo electrónico a taj65.assda@juntadeandalucia.es, indicando su nombre completo, apellidos, número de DNI y la nueva dirección. Para realizar consultas específicas sobre el estado de un expediente, es necesario identificar correctamente a la persona titular. Para información general sobre la tarjeta y sus beneficios, se dispone del teléfono gratuito 900 2001 65, que atiende todas las dudas relacionadas con este servicio.

Además, se recomienda visitar la web oficial de la Junta de Andalucía para obtener información actualizada sobre este y otros trámites administrativos de interés para la ciudadanía andaluza, especialmente para las personas mayores de 65 años.

La Tarjeta Andalucía Junta 65 como instrumento de inclusión social

Desde su implementación, esta iniciativa ha demostrado ser un valioso instrumento para promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los mayores andaluces. La tarjeta no solo proporciona beneficios económicos directos mediante descuentos y bonificaciones, sino que también fomenta la participación activa de los mayores en la sociedad, facilitando su movilidad y acceso a servicios esenciales.

Con más de mil empresas colaboradoras en 2025 y una red de servicios en constante expansión, la Tarjeta Andalucía Junta 65 representa un compromiso firme de la administración andaluza con sus ciudadanos de mayor edad, adaptándose a sus necesidades específicas a través de las diferentes modalidades disponibles. Este sistema dual permite que los recursos se distribuyan de manera más equitativa, concentrando mayores beneficios en aquellos con menores ingresos mediante la modalidad Oro.

¿Qué documentación se necesita para cada trámite relacionado con la tarjeta?

Para la solicitud inicial de cualquier modalidad de la Tarjeta Andalucía Junta 65, los interesados deben presentar el formulario debidamente cumplimentado junto con una fotografía reciente a color sobre fondo blanco y copia de su DNI. En el caso de la modalidad Oro, además será necesario aportar documentación que acredite que los ingresos personales son inferiores al 75% del IPREM, como certificados de pensiones o declaraciones de la renta.

Para comunicar un cambio de domicilio, basta con enviar un correo electrónico con los datos personales y la nueva dirección. En caso de pérdida o robo, se requiere una comunicación con los datos identificativos del titular para la reexpedición. Para deterioro o datos erróneos, es necesario enviar la tarjeta actual junto con la indicación de los datos correctos.

El cambio de modalidad Verde a Oro exige documentación específica que acredite la situación económica: certificado actualizado de pensiones, la tarjeta original en vigor y una declaración jurada detallada de ingresos. Para el cambio inverso, de Oro a Verde, simplemente hay que remitir la tarjeta actual y confirmar la dirección postal para recibir la nueva credencial.