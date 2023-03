El terremoto en los mercados no cesa pese a los rescates bancarios y al mensaje del BCE

El terremoto en los mercados no cesa, pese a los rescates de Credit Suisse y el norteamericano First Republic, y tras el anuncio del Banco Central Europeo de que inyectará liquidez en el sistema si así lo considera necesario.

Las principales bolsas europeas han caído este viernes lastradas una vez más por los bancos, que también descendían con fuerza en Estados Unidos y empujaban a la baja a media sesión los índices de Wall Street.

Madrid ha perdido el 1,92%, Milán, el 1,64%; París, el 1,43%; Fráncfort, el 1,33%; Londres, el 1,01%; y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las grandes cotizadas, el 1,26%.

Los mercados europeos arrancaron la sesión al alza después de las subidas en Wall Street de la víspera y de las bolsas asiáticas en la madrugada, pero pronto entraron en terreno negativo.

Credit Suisse, que en la madrugada del jueves recibió un préstamo del Banco Central del país de 50.700 millones de euros y vivió un respiro en bolsa (rebotó el 20% tras caer un 25% el día anterior), este viernes ha vuelto a caer con fuerza y se ha dejado al cierre de la negociación el 8%.

Según fuentes conocedoras sin identificar consultadas por Bloomberg, tanto UBS Group (el primer banco suizo) como Credit Suisse Group se opondrían a una potencial combinación forzada de ambas entidades, ya que UBS preferiría centrarse en su propia estrategia independiente y se mostraría reacio a asumir riesgos relacionados con Credit Suisse. Esto ha generado inquietud en los inversores.

En EEUU las acciones de First Republic, rescatado por un sindicato de grandes bancos en la tarde del jueves, caían a media sesión más del 26%. Y ello a pesar de la inyección de 30.000 millones de dólares (28.180 millones de euros) recibida por parte de otros once bancos estadounidenses, incluyendo los cuatro más grandes (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo).

Al parecer, la operación no ha convencido a los inversores, que este viernes han continuado deshaciéndose de sus acciones. El banco ha perdido ya casi un 80% de su valor desde el comienzo de la crisis.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso endurecer las sanciones y los controles contra los ejecutivos bancarios, dejando claro que "nadie está por encima de la ley".

"Cuando los bancos quiebran debido a la mala gestión y a la asunción excesiva de riesgos, debería ser más fácil para los reguladores recuperar la paga de los ejecutivos, imponer sanciones civiles y prohibir que vuelvan a trabajar en la industria bancaria", ha indicado.

Reunión de urgencia del BCE

En este contexto, el consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) se ha reunido este viernes de forma extraordinaria para analizar las turbulencias en el sector bancario.

"El consejo se reúne para intercambiar opiniones y para informar a los miembros sobre los desarrollos recientes en el sector bancario", dijo un portavoz por la mañana citado por medios alemanes.

Del resultado de la reunión no ha trascendido nada públicamente, pero fuentes consultadas por la agencia Bloomberg señalaban que rechazaba que hubiera un efecto contagio para los bancos de la Eurozona. El mensaje no ha logrado aplacar los mercados.

Ya a comienzos de la semana hubo una reunión extraordinaria debido a las turbulencias en el sector bancario, que despiertan recuerdos del año 2008 cuando los problemas iniciados en EEUU desembocaron en una crisis financiera mundial.

Semana negra para el Íbex

Mientras, el Íbex 35, el principal indicador de la bolsa española, ha perdido esta semana un 6,09%, su peor registro semanal desde la invasión de Ucrania, hace poco más de un año, arrastrada por los bancos, que han sufrido recortes de dos dígitos. Este viernes ha terminado con un recorte del 1,92 % y se ha colocado al borde de perder el nivel de los 8.700 puntos

Las perdidas de los bancos han estado encabezadas por el Sabadell, que se ha dejado un 20,50% en estas cinco sesiones, aunque se mantiene a flote en lo que va de año con una subida del 11,56%

A continuación se ha situado Bankinter, con un recorte semanal del 16,41% y del 13,53% en el año; seguido de Unicaja Banco, que ha perdido un 14,65% en la semana y un 4,22% en el año.

Asimismo, el BBVA se deja un 14,38% en la semana y sube un 7,1 % en el año, seguido del Santander, con pérdidas semanales del 13,06% y ganancias anuales de casi un 12%; y cierra la lista Caixabank, que cae un 12,07% en la semana y un 4,41% anual.