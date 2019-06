Efemérides del 12 de junio: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 12 de junio de 1916, nace Irwin Allen, productor de cine y televisión, conocido como el "Maestro del desastre", por su destacada labor en importantes películas del género del "cine de catástrofes". Produjo y dirigió las escenas de acción en The Animal World (1956), The Lost World (1960), La aventura del Poseidón (1972) e Infierno en la torre (1974), entre otras.

Allen es más recordado por ser el creador de famosas series de televisión del género de ciencia ficción. En la década de los 60, fue responsable de series de televisión como: Viaje al fondo del mar (1964–1968), Perdidos en el espacio (1965–1968), El túnel del tiempo (1966–1967) o Tierra de gigantes (1967–1970).

A finales de 1970 y mediados de 1980, Allen regresó esporádicamente a la televisión con la miniserie The Return of Captain Nemo (1978) y la versión de Alice in Wonderland (1985). También pensaba en hacer un musical de Pinocho, pero por problemas de salud decidió retirarse en 1986.

1732.- Inauguración del Transparente de la Catedral de Toledo, obra del arquitecto Narciso Tomé.

1872.- Inauguración del primer ferrocarril en Japón.

1886.- La expedición Cervera-Quiroga, organizada por la Sociedad Geográfica Comercial Española, levanta acta de la toma de posesión, en nombre de España, de Río de Oro (Sáhara Occidental).

1898.- El general Emilio Aguinaldo proclama la independencia de Filipinas.

1901.- El físico francés Henri Becquerel hace una demostración sobre radiactividad en la Academia de Ciencias de París.

1906.- Los Reyes de Noruega Haakon VII y su esposa, la princesa Maud, son coronados en la catedral Nidaros de Trondheim.

1917.- El Rey Constantino I de Grecia abdica en su hijo Alejandro, por presiones ejercidas por Francia en nombre de los aliados.

1948.- Ginebra, designada sede de la OIT y de la primera conferencia mundial de la salud.

1985.- España y Portugal firman el Tratado de adhesión a la Comunidad Europea.

1987.- Jean Bedel Bokassa, emperador de la República Centroafricana, es condenado a muerte por asesinato, detención ilegal, secuestro y malversación de fondos públicos.

1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la Ley de Prensa, que garantiza la libertad de información por primera vez en la historia del país.

1991.- Primeras elecciones presidenciales en Rusia y victoria de Borís Yeltsin, que obtiene el 60 % de los votos.

1998.- Fallece Walter Rocco Torrebruno, cantante y cómico italiano.

2001.- Es condenado a cadena perpetua el saudí Mohamed Rashed Daoud Al-Owhali, uno de los autores del atentado a la embajada de EEUU en Kenia en 1998.

2003.- Fallece Gregory Peck, actor estadounidense.

2008.- Irlanda rechaza en referéndum el Tratado de Lisboa.

2011.- Finaliza la acampada del movimiento 15-M en la Puerta del Sol de Madrid tras permanecer 26 días en protesta por el sistema político y económico.

2014.- Las autoproclamadas repúblicas ucranianas de Donetsk y Lugansk anuncian planes de unión con Rusia.

2015.- La Justicia francesa absuelve al exdirector de FMI Dominique Strauss Kahn en un proceso por proxenetismo.

2016.- Un hombre de ascendencia afgana mata a 49 personas en un club gay de Orlando (Florida), en el mayor tiroteo múltiple en EEUU.