Efemérides del 5 de agosto: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 5 de agosto de 2013, el fundador de Amazon.com, Jeffrey P. Bezos, adquiere uno de los conglomerados de comunicación más importantes de América, The Washington Post Co., poniendo fin a la administración de la familia Graham la cual se extendió por cuatro generaciones. Bezos, uno de los empresarios más ricos del mundo, pagó 250 millones de dólares en efectivo por esta mítica cabecera y otros negocios asociados. En realidad Amazon no tendría ningún papel en la compra, sino que fue el empresario de forma personal quien hizo la compra siendo el único propietario.

Durante décadas, el Washington Post ha sido una influencia en la conformación de la política de EEUU, cubriendo los presidentes y las comunidades locales y ha ganado la atención mundial por sus historias sobre el escándalo Watergate y las revelaciones sobre los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad, entre otras.

Según Bezos compró el periódico porque quería transformarlo en una publicación más poderosa a nivel nacional, e incluso internacional, y porque el diario estaba bien posicionado para vigilar a los líderes del país. "Si se hubiera tratado de una empresa de alimentos financieramente inestable -reconoció- no lo habría comprado".

1498.- En su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.

1666.- Fundación de la Academia de Ciencias francesa, obra de Colbert.

1772.- Tratado de San Petersburgo, por el que se ratificó el primer reparto de Polonia entre sus países vecinos.

1796.- Napoleón derrota en Castiglione a los austríacos y pone fin a la amenaza de estos sobre Italia.

1906.- Nace John Huston, cineasta estadounidense.

1824.- Real cédula que prohíbe en España las congregaciones de masones, comuneros y otras sociedades secretas.

1873.- Se crea en Roma la Academia española de Bellas Artes.

1889.- Inauguración en París del nuevo edificio de La Sorbona.

1895.- Fallece Friedrich Engels, filósofo y sociólogo alemán.

1905.- Firma el Tratado de Portsmouth, que pone fin a la guerra entre Rusia y Japón.

1907.- La ciudad marroquí de Casablanca es bombardeada por el buque francés "Galilée".

1914.- España y EE.UU. se declaran neutrales en la I Guerra Mundial.

1915.- I Guerra Europea: Tropas alemanas toman Varsovia.

1918.- Capitulación de Austria ante las tropas aliadas.

1930.- Nace Neil Armstrong, cosmonauta estadounidense.

1939.- Las "Trece rosas", jóvenes pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, son fusiladas en Madrid.

1941.- II Guerra Mundial: Los alemanes aplastan a las tropas soviéticas en Smolensko.

1949.- Un terremoto causa 3.000 muertos en Ecuador.

1958.- El submarino atómico estadounidense "Nautilus" realiza el primer enlace de los océanos Pacífico y Atlántico.

1961.- Un incendio destruye la plaza de toros de Bilbao.

1962.- Muere la actriz estadounidense Marilyn Monroe.

1968.- Se declara el estado de excepción en Guipúzcoa.

1979.- Mauritania renuncia al Sáhara y reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui.

1984.- El piloto Ángel Nieto gana su decimotercer título, y último, de campeón del mundo de motociclismo.

1985.- Se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945.

1995.- EEUU y Vietnam firman en Hanoi la normalización de relaciones después de 20 años.

2010.- 33 mineros quedan atrapados al derrumbarse una galería en la mina de San José, en la región chilena de Atacama.

2012.- Fallece Chavela Vargas, cantante mexicana.

- Un equipo de científicos holandeses desarrolla la primera hamburguesa de laboratorio a partir de células madre vacunas.

2016.- Las FARC anuncian el protocolo para la entrega de las armas y el alto el fuego definitivo.