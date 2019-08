Efemérides del 6 de agosto: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, la primera de las dos únicas bombas nucleares que se han utilizado contra civiles. Esta fue bautizada como Little Boy (Niño Pequeño), que fue lanzada desde el bombardero estadounidense B-29 llamado Enola Gay, pilotado por el teniente coronel Paul Tibbets, desde unos 9.450 metros de altura. El aparato explotó a las 8:15:45 AM (JST), aproximadamente, cuando alcanzó una altitud de 600 metros, matando a unas 140.000 personas.

Little Boy era una bomba de diseño sin probar el día del lanzamiento, ya que la única prueba anterior de un arma nuclear se había realizado el 16 de julio de 1945 en Trinity, cerca de Alamogordo, Nuevo México. Esa bomba experimental fue diseñada con plutonio, en cambio Little boy fue diseñada con Uranio, por lo que no se albergaba dudas sobre su fiabilidad. El artefacto tenía un aspecto alargado de color verde oliva, con alerones cuadrados de entre los cuales sobresalía sensores de radar y barométricos. Pesaba, aproximadamente, 4.400 kilogramos, tenía tres metros de longitud y 71 centímetros de diámetro.

Se fijó al avión con unos ganchos especiales y tuvo una potencia explosiva cercana a los 16 kilotones, equivalente a cerca de 16.000 toneladas de TNT. El B-29 Enola Gay necesitó de toda la pista para despegar con la bomba. Fue la primera de las dos únicas bombas atómicas (junto con Fat Man) que han sido utilizadas en combate contra ciudades.

1660.- Fallece Diego Rodríguez de Silva Velázquez, pintor español.

1792.- Desfilan por París 600 republicanos escogidos de Marsella cantando una canción nueva cuya melodía, en pocas semanas, ha de arrastrar al país: "La Marsellesa".

1811.- Las Cortes de Cádiz abolen los señoríos jurisdiccionales de España.

1833.- Operarios de Hilaturas Bonoplata, de Barcelona, incendian los talleres por haber introducido en ellos maquinaria moderna.

1890.- Primera ejecución en silla eléctrica en EEUU en la prisión neoyorquina de Auburu.

1896.- Una ley francesa declara la anexión de Madagascar.

1902.- Coronación de Eduardo VII como Rey de Inglaterra.

1914.- Austria-Hungría declara la guerra a Rusia. Serbia declara la guerra a Alemania.

1919.- EEUU levanta el bloqueo económico a la URSS y reemprende los intercambios comerciales.

1928.- Se crea por decreto el Banco Exterior de España.

- Nace Andy Warhol, pintor estadounidense.

1932.- Comienza la I "Mostra" de cine de Venecia.

1943.- Nace Jon Postel, conocido como el "dios del internet".

1945.- EEUU lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.

1966.- Se inaugura en Lisboa el Puente Salazar, sobre el Tajo, llamado actualmente del 25 de abril.

1990.- El presidente de Pakistán Gulam Ishaq Khan destituye a la primera ministra Benazir Bhutto y decreta el estado de emergencia.

2001.- Hugo Bánzer, aquejado de un cáncer, renuncia a la presidencia de Bolivia.

2009.- Ronnie Biggs, uno de los ladrones que asaltaron el tren de Glasgow, sale de la cárcel por motivos de salud.

2011.- Mueren 30 soldados estadounidenses y otros 7 afganos al estrellarse su helicóptero en combate en Afganistán.

2015.- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, inaugura el nuevo canal de Suez.

2016.-Se inauguran en Río de Janeiro (Brasil) los Juegos de la XXI Olimpiada, los primeros en América Latina.