Efemérides del 15 de febrero: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 15 de febrero de 2005, los antiguos empleados de PayPal Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen ponen en marcha el sitio web para compartir videos YouTube, Inc. en Menlo Park, California. Habían creado el sitio web para poder subir y ver los videos de sus fiestas. El primer videoclip, titulado Me at the Zoo, se sube el 23 de abril de 2005.

Sin embargo, al poco tiempo de estar en línea, los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original. El 13 de noviembre 2006, Google completará la adquisición de la compañía por un montante de 1.650 millones de dólares.

YouTube usa un reproductor en línea basado en HTML5, que incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado por los navegadores web más difundidos. Antiguamente su reproductor funcionaba con Adobe Flash, pero esta herramienta fue desechada en 2016. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.

YouTube Premium se trata de un nuevo servicio de streaming que sustituirá a YouTube Red, con la diferencia de que su precio subirá hasta los 12 dólares y que estará disponible en España y otros países a los que Red todavía no había llegado.

Este nuevo servicio también se centrará en impulsar las producciones propias de YouTube como la exitosa Cobra Kai, la serie secuela de Karate Kid que ha conseguido superar la demanda de series como Por trece razones (Netflix) o El cuento de la criada (HBO). Además, también incluirá un renovado YouTube Music que llega para sustituir al actual YouTube Music y Google Play Music, que incluía Red en un único servicio musical.

Hoy YouTube tiene 800 millones de usuarios únicos al mes y recibe más de 72 horas de vídeo por minuto. El video más visto de Youtube es el de Luis Fonsi y Daddy Yankee con su tema Despacito.

1763.- El Tratado de Hubertsburg pone fin a la Guerra de los Siete Años, por la sucesión al trono austriaco.

1806.- Tratado de París, tras la victoria de Napoleón en Austerlitz, por el que Prusia se ve obligada a concertar una alianza ofensiva y defensiva con Francia.

1856.- Se decreta en España el franqueo obligatorio de la correspondencia.

1876.- Apertura de las primeras Cortes españolas de la Restauración.

1898.- El acorazado estadounidense "Maine" explota en el puerto de La Habana y Estados Unidos culpabiliza a España y le declara la guerra.

1902.- Se inaugura en Berlín el metro aéreo y subterráneo.

1921.- Estalla la guerra en Irlanda contra el Ejército británico.

1930.- El Gobierno del general Berenguer disuelve la Asamblea Nacional establecida por el general Primo de Rivera.

1941.- Alfonso XIII abdica sus derechos al trono de España en su hijo Juan de Borbón, conde de Barcelona.

1942.- Los japoneses ocupan Singapur durante la II Guerra Mundial ante la rendición incondicional de los británicos.

1944.- EEUU recupera el control de las islas Salomón (Pacífico) tras duros combates con Japón.

1967.- Aprobado en España el plan para el trasvase de las aguas del río Tajo al Segura.

1971.- Entra en vigor en Gran Bretaña el sistema decimal.

1982.- Se hunde una plataforma petrolífera frente a las costas de Terranova y mueren 84 personas.

1989.- La URSS concluye la retirada de sus tropas de Afganistán conforme a los Acuerdos de Ginebra.

1990.- Argentina y Reino Unido restablecen relaciones diplomáticas plenas, rotas en 1982 por la guerra de las Malvinas.

2003.- Millones de personas se manifiestan en todo el mundo contra la guerra en Irak.

2016.- Ehud Olmert se convierte en el primer exjefe del Gobierno de Israel en ingresar en prisión.

2017.- La Eurocámara aprueba el tratado de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA).