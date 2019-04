Alejandro Ollero, 40 años con la Amargura

EN 1979 se estrenó como capataz de la Amargura en la procesión extraordinaria del XXV aniversario de la coronación de la Virgen. Fue en noviembre. Este año se cumplen cuarenta desde que se hizo cargo de la cuadrilla. Alejandro Ollero Tassara (Sevilla, 1951) volverá a mandar el próximo domingo el paso que para muchos representa el mejor Domingo de Ramos. Volverá a hacer gala de un estilo único, de capataz particular que no forma parte de ninguna dinastía. Con sus fieles, sus incondicionales, los que está enamorados de su estilo, con esas chicotás largas, larguísimas, de las que nunca se queja la gente buena de abajo. El domingo, cuando el cuerpo de acólitos esté replegado, la presidencia se fusione con los últimos nazarenos de cera blanca y los manigueteros con los bocinas, Ollero no mandará arriar el paso y ordenará un imposible:“¡Hay que seguir, hay que seguir!”. Y seguirá.