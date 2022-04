Unos premios Gota a Gota de la Semana Santa de Sevilla muy rematados

Será el martes en la Fundación Cajasol. La entrega de los premios Gota a Gota, que rememoran el programa de mano que está en el imaginario colectivo de la ciudad, marcarán esa velocidad de vértigo que desemboca en el tiempo que viviremos gozosa y rápidamente. Porque la Semana Santa es un nazareno de ruan que siempre pasa veloz y nos deja una estela de vivencias que se funden en la memoria para que, al final, no haya más separación que la vivida de niño y la disfrutada de adulto. El martes recibirá Manuel García el Gota a Gota honorífico a su trayectoria como cofrade. Y habrá mucha gente buena para acompañarle. Un galardón que se suma a esa Medalla de Oro macareno que le fue impuesta con toda justicia no hace mucho tiempo. Veremos a Manolo y evocaremos sus Madrugadas como diputado mayor de gobierno de la Macarena, sus relaciones con los cardenales Bueno Monreal y Amigo, su colaboración leal con los grandes hermanos mayores que le precedieron en el cargo, su amor por Santa Marta, sus paseos por la calle San Luis de ida o vuelta de la basílica junto a su hermano de sangre y sus hermanos de cofradía, sus gestiones ante los ministerios para obtener fondos para la cofradía, su saludo al Papa Juan Pablo II al pie de la Giralda en 1993, su presencia en los palcos de la plaza al paso de la Sagrada Resurrección... Toda una vida de experiencias cofradieras e institucionales. ¿Cómo no iba a tener Manolo el Gota a Gota a a una trayectoria tan singular y meritoria? Suyo es.

El premio para la categoría de cultura y patrimonio es para los hermanos Delgado, probablemente los orfebres más punteros del gremio en este momento. Hijos de orfebre, se les nota que llevan la vocación en la sangre, el espíritu alegre en las horas y horas de trabajo, el afán de superación, la calidad en los trabajos y décadas de servicio en el taller de la calle Goles. Pronto se acercarán a los 40 años de experiencia con una serie de encargos de los que no hay talleres que puedan presumir: desde los candelabros de cola de la Macarena hasta la corona de la Virgen del Rocío de Almonte, pasando por pedidos de las principales hermandades de penitencia, gloria y sacramentales de Sevilla, Andalucía y España, sin olvidar varios trabajos de orfebrería no religiosa. La ciudad tendrá que reconocer una trayectoria tan amplia más pronto que tarde. Ángel, José y Francisco Javier Delgado López han contribuido al esplendor de la Semana Santa de Sevilla. Pueden apreciarlo en la peana de la Virgen de la Paz, en los respiraderos del los pasos de palio de la Hiniesta, Montesión y Pasión, en los candeleros de la Amargura y, cómo no, en la joya del paso de palio de la Virgen de la Aurora, entre muchísimas más obras.

El Gota a Gota de la acción social de este 2022, tan especial por la crisis sanitaria que hemos sufrido y que aún colea, no podía recaer en mejores manos. El hermano mayor de Pasión, José Luis Cabello, recogerá el premio que reconoce la labor de la Fundación Jesús de la Pasión. Contar con Cabello en el cuerpo de hermanos mayores es un verdadero privilegio. Su experiencia como alto cargo en la empresa privada la vuelca ahora con generosidad en el gobierno de una hermandad señera y en las labores de caridad, en las que ya trabajó concienzudamente durante muchos años. Es cada vez más vital que los hermanos mayores hayan pasado antes por los puestos dedicados exclusivamente a labores sociales. El propio Manolo García fue un consiliario destinado a los programas de caridad antes de ser hermano mayor. Y el actual de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, pasó por el mismo puesto. Cabello tiene, además, un perfil institucional del que las hermandades están muy necesitadas en los tiempos que corren. Aquí lo hemos dicho, y la Fundación Cajasol ahora lo corrobora, que está llamado a tareas todavía más altas si las circunstancias lo permiten.

Para que al acto no le falta de nada, intervendrá la Banda Sinfónica Municipal que dirige Francisco Javier Gutiérrez Juan, una de las firmas de prestigio de Diario de Sevilla en los días de cuaresma. Estrenará la marcha Gran Poder que está escrita por el maestro Marvizón y dedicada al capataz Manuel Villanueva. El acto, que dará comienzo a las 20:30, estará presentado por Charo Padilla, periodista, la única mujer pregonera y también colaboradora de este periódico. Una gala muy completa con premiados muy atinados. No suele ser habitual atinar tanto.