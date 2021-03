Olona en la Macarena

Ha causado cierto revuelo la fotografía de la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, en el camarín de la Virgen de la Esperanza. Personalmente no me escandaliza. Algunos olvidan la fotografía de Rajoy junto a la Virgen, no digamos la de veces que hemos visto a Arenas o Zoido en el mismo precioso lugar, e incluso al valenciano Francisco Camps. O la norma es para todos, o para ninguno. De socialistas en cofradías, ni hablamos. ¡A manojos! Critiquen a Olona y a los que quieran, pero con criterio y memoria. No desde el sesgo.