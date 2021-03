No más hacinamientos en Sierpes

Dicen que el coronavirus nunca desaparecerá, pero que lograremos someterlo. Por eso entiendo que la vida no será igual, como no lo es viajar en avión desde el 11-S. Por eso me temo que el Consejo, luego de procurar hacer caja esta cuaresma, debería meterle mano a la carrera oficial, sobre todo al avispero de la calle Sierpes. Será una suerte de ahora o nunca. Sí, claro, miraremos con lupa la maniobra, pero ya no se podrán concebir determinadas situaciones de hacinamiento. Tampoco la Madrugada ha sido nunca la misma desde 2000, ¿verdad?