La doble apuesta macarena

Qué alegría nos hemos llevado otra vez. La semana pasada fue con motivo del paño de la Verónica que Ferrer Dalmau hará para el Valle. El conocido como ‘pintor de las batallas’ es de primerísimo nivel. Encaja perfectamente en el estilo y en el gusto exquisito de la cofradía de la Anunciación. La Macarena ha dado el cambio. Este año tendremos fotografía para el cartel oficial que edita la cofradía y que vende en la tienda para obtener fondos para sus obras sociales. El designado es quizás el fotógrafo más reconocido fuera de Sevilla. Profundo conocedor de la Semana Santa, viajero y enamorado tanto de los paisajes de Kenia como de los de Sanlúcar de Barrameda. Es autor del cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla de 1989, aquel del Cristo del Amor a punto de salir de la Catedral. José Antonio Zamora colabora con varias agencias y ha realizado fotografías para EA Sports, Sony, Reebok, liga ACB de baloncesto, Selección Española de baloncesto, NBA, Gigantes del Basket y Don Balón. Ha publicado sus fotos en National Geographic y en diversos diarios y revistas nacionales e internacionales. Fotos suyas han sido seleccionadas por National Geographic USA como Photo of the Day. Está premiado por National Geographic USA en el Travel Photographer of the Year 2019. Es colaborador de Leica y su obra ha protagonizado numerosas exposiciones. El currículum es todavía más amplio, pero tenemos el espacio limitado. La alegría es doble, por el retorno a la fotografía y por el elegido. La pintura nos encanta, pero la fotografía ha estado orillada demasiados años. Algunas polémicas, también es cierto, han contribuido a echarla mucho de menos en algunos carteles.