La necesaria Ley Seca

Siga adelante el gobierno de la ciudad con la denominada Ley Seca en la Madrugada, media hora arriba o media hora abajo. No se trata más que de una medida de muy corta vigencia temporal para reducir los abusos con el alcohol. Más vale la Ley Seca que un sufrir un Ayuntamiento que baje escandalosamente la guardia en la Madrugada como ocurrió en 2015 cuando se derribaron dos cofradías... ¿Dónde estaban los entonces responsables políticos? Dejémonos de tácticas electorales con la seguridad de la Semana Santa. Dejémonos de jugar con las cuentas con identidades falsas en las redes sociales para intentar montar campañas cutres porque, al final, nos conocemos todos. La llamada Ley Seca no es ningún exceso. Se trata, por desgracia, de una más de las medidas necesarias de esta Semana Santa que requiere de un cuidado continuo. No jueguen con ella.