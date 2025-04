Pelillos a la mar con la negligencia del Duque

No es justificación que ninguna hermandad no hubiera notificado la presencia de las ramas del árbol de la Plaza del Duque. Insistimos en que se trata de una zona cero, un tramo de máxima sensibilidad. Hay que lamentar que haya que defender lo obvio. Se trata de tener la mejor diligencia, de mantener la guardia alta y de estar en tensión, permanentemente en tensión. Así lo exige el modelo actual de Semana Santa. Ayer se revisó de nuevo el Duque y la Plaza de la Magdalena. Nunca será tarde, pero parece mentira que en los cientos de obstáculos registrados en cuaresma, nadie advirtiera del arbolazo del Duque. Y no es admisible que el señor delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, diga hasta dos veces que se trataba de una "rama sin importancia". ¡No se trata de echar pelillos a la mar! Recuerda a cuando el gobierno del PP trató de reducir a "anécdota" los sucesos de la Madrugada de 2015. No, no, no. ¿Por eso que era "sin importancia" se ordenó ayer un zafarrancho de podas? No nos tomen por menores de edad. Ni fue una catástrofe ni hay que alarmar más, pero tampoco ocultar que el incidente fue la prueba de que no se hicieron bien cosas que son elementales, como la preparación de un lugar que es inicio de la carrera oficial y que cuenta con todas las televisiones presentes.

El tarjetón con la dedicatoria de Arturo Bernal a Santa Marta. / M. G.

Dedicatoria

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía acudió al templo de San Andrés en visita institucional a la patrona de los hosteleros en el día de salida de la cofradía. Arturo Bernal se toma muy en serio estos ritos. Sabemos que es un consejero muy pío en sentido estricto y hermoso. Un año más, escribió una hermosa y honda dedicatoria para la santa, que dejó en un tarjetón junto con las flores de rigor: "Santa Marta de Betania, patrona de la hospitalidad.Tú que siempre estuviste dispuesta a servirle a Él, ayúdanos a los que nos dedicamos a acoger y cuidar a los que nos visitan, a ser dignos de ejemplo en el cumplimiento de nuestras obligaciones del mismo modo en que tú nos enseñaste que solo sirve el que sirve y el que se entrega a los demás con competencia, diligencia profesional y buena fe. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, Amén".

Saetas

Jesús Rodríguez de Moya, oficial de junta de gobierno de la Redención, escribió dos saetas para la Virgen del Rocío, que le fueron cantadas en el recorrido de regreso. La primera se le cantó en Robles Placentines: "Del Rocío tenías que ser del Rocío. Rocío, Paloma pura, Reina del corazón mío, me he dejado mis sentíos prendidos de tu hermosura". Y la segunda en un balcón familiar de Álvarez Quintero: "Olvida ya tu dolor cuando pase la primavera, que hecha de oro y amor, una corona te espera. ¡Qué manera de quererte! Eres mi orgullo y mi suerte. Rocío, Blanca Paloma, cuando yo vuelva a verte será ya con tu corona, una corona del cielo están bajando pa'ti. ¡Rocío, cuánto te quiero! Reina en julio y abril".

Más saetas

Pedazo de saeta de Laura Gallego en el retorno de La Paz por la Plaza de España. En el tradicional pasaje en que se interpreta la marcha Lloran los Clarines en la Torre Sur. Fue precioso.

Medallas

Las que lucirá este Martes Santo la Virgen de la Angustia, de la Hermandad de los Estudiantes. Entre ellas se encuentran dos del catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Navarro García: la de la Ciudad de Sevilla y la de Oro al Mérito en el Trabajo; la medalla de oro de la Hispalense, de la Macarena, de la Hermandad del Tiro de Línea, de la Academia de Medicina y la de San Raimundo de Peñafort (de Joaquín Moeckel) y la de oro de la Asociación de la Virgen de los Reyes y San Fernando. La dolorosa lleva el fajín del general Gutiérrez de la Peña, ex hermano mayor, así como los piececitos de plata de Pro Vida.

Detalles

Siguiendo con el enjoyamiento de las imágenes sagradas, al igual que elogiamos en su día la recuperación de túnicas bordadas en los Cristos, ahora lo hacemos con los priostes y vestidores que no muestran complejo alguno a la hora de colocar alhajas a las dolorosas, como se hacía antaño. Atrás quedaron los años de minimalismo sin sentido alguno. El Domingo de Ramos pudimos comprobarlo en la Virgen del Subterráneo y en la del Socorro, en la que el canasto de la corona estaba repleto de aderezos. Al igual ocurrirá hoy con la Virgen de la Angustia, con una presea totalmente enjoyada con gargantillas, brazaletes y collares de perlas. Una delicia. Alcen la vista y no se la pierdan.

Variedad floral

El libro de los gustos está en blanco. Y en el de las flores que adornan los pasos se ha llegado a una variedad impensable décadas atrás. Aunque hay cofradías que mantienen su sello clásico y no salen del clavel, otras presentan apuestas más arriesgadas. Es el caso de la Virgen del Rocío, donde imperaba la tonalidad fucsia. La Virgen de las Aguas, del Museo, recuperó una flor que quedó grabada en las postales míticas de escudo de oro, que reflejaban la Semana Santa de los años 60/70. Son las aves del paraíso, especie exótica donde las haya, con su característico color naranja. Ya puestos, sólo quedaría que se enjoyara el manto, como también se hacía aquellos años.

Luminosos

Es de agradecer que en la tienda que Scalpers posee en la esquina de Tetuán con Rioja ayer se apagase la pantalla promocional de la firma, después de que el Domingo de Ramos estuviera encendida y proyectando imágenes un tanto estridentes mientras pasaba la Virgen de la Estrella. Rectificar es de sabios.

En las setas

Convendría que mostraran la misma sensibilidad los responsables de la setas de la Encarnación, donde el Domingo de Ramos, al paso de la Amargura, la iluminación no resultaba la más idónea para el tránsito de una cofradía. Y eso que el Ayuntamiento nos ha dado la barrila la cuaresma asegurando que todo estaba controlado y supervisado en seguridad y estética.

El tranvía

En plena Semana Santa, y con el tranvía quedándose a la altura de Archivo de Indias, los pasajeros sólo pueden hacer uso de una máquina expendedora de billetes. Se forman colas en horas punta. Otro fallo que conviene corregir.