Los riesgos del Santo Entierro Grande

Podemos encontrarnos con múltiples situaciones si cada una de las quince hermandades puede decidir si sale o no en caso de riesgo de lluvia el Sábado Santo. La España de las autonomías en clave cofradiera local tiene sus riesgos. ¿Y si salen solo siete u ocho? Se perdería el sentido catequético del Santo Entierro Grande. ¿O no? Doctores tiene la Iglesia. Y catedráticos las cofradías. Lo mejor será que no llueva y así no tendremos problemas. Se ve que se pretende evitar lo ocurrido con el frustrado Vía Crucis del Año de la Fe de hace diez años. Entonces fueron todas a una con la suspensión, pero ahora se deja abierta la posibilidad de que cada cofradía invitada decida con libertad de criterio. Aquella vez se trataba de rezar las estaciones. Ahora se supone que la gracia está en la secuencia de los pasos. Se supone, claro. ¿Y si el propio Santo Entierro decide no salir pero está en camino algunos de los pasos que viene de lejos? Sin Canina no hay Sábado Santo.