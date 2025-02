Seamos precisos con la audiencia vaticana

Conviene dejar las cosas claras porque si la verdad ni engaña ni ofende, la precisión es muy saludable siempre. El papa Francisco no recibió ayer al presidente de la Junta, el alcalde de Sevilla y otras personalidades. El Santo Padre recibió en la residencia de Santa Marta a una delegación del Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular encabezada por monseñor Saiz a la que se invitó a sumarse, eso sí, a Juan Manuel Moreno, José Luis Sanz y el presidente de Cajasol, Antonio Pulido. No debe haber lugar a equívocos ni a contar de forma distorsionada los hechos, porque el Vaticano tiene poco que ver con los criterios de portavoces político-institucionales. El presidente Moreno ya tuvo una audiencia en la que, efectivamente, fue él quien acudió como invitado principalísimo. Ahora en el Arzobispado de Sevilla han tenido a bien hacer partícipe a altos mandatarios de este nuevo encuentro como parte de una delegación a la que acuden, por supuesto, los máximos responsables del Consejo de Cofradías, en esta ocasión con sus cónyuges cono detalle de cortesía.

Las audiencias del Papa, por cierto, están ya al borde de ser analizadas en el contexto local de la saturación y los excesos. Hay sevillanos que están más tiempo allí que aquí. ¡Ylo que nos queda con la procesión de mayo! Algunos cofrades terminarán poniendo en la tarjeta de visita aquello de “no he sido recibido por el Papa en audiencia”. Hay más audiencias que coronaciones. O que pregones. O meditaciones. O que carteles de tertulias. O que viajes de consejeros de la calle San Gregorio a Roma. Raynair o Vueling van a tener que montar una oficina comercial en el Consejo. ¿No tiene la sede estética de Hotel NH? Pues que pongan ya un córner, dicho sea en lenguaje comercial, con la correspondiente azafata. O azafato. Y que una de las compañías aéreas patrocine las vallas de la carrera oficial. Quien no haya ido a Roma a ver al Papa, no tenga su dolorosa coronada o no pueda presumir de una foto con el alcalde es que no es absolutamente nadie en Sevilla. Pasaron los tiempos de fardar de estar en el Teatro de la Maestranza el Domingo de Pasión. Ahora se cotizan las audiencias vaticanas. Y, ojo, porque hay tres categorías: Aula Pablo VI con miles de personas, palco en la Plaza de San Pedro o estancia en el Palacio Apostólico. Que no les engañen sus amistades. Y ayer el recibido era el arzobispo. Todos los demás eran la cuadrilla.

Ignacio Pérez, el día que pronunció el Pregón de la Semana Santa de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

El perfil de Ignacio Pérez

Se nos fue con una entereza ejemplar el cofrade Ignacio Pérez Franco. Su testimonio de fe es impagable. Hasta casi el último día lo hemos saludado por las calles del centro de la ciudad que nos une. En el recuerdo, algún artículo de hondo calado firmado en su día en este periódico, ofreciendo sus criterios sobre la actualidad cofradiera, y alguna llamada para que guardáramos algún pequeño y entrañable secreto sobre su Pregón. Y, sobre todo, el perfil que siempre guardó como cofrade:el del compromiso con su hermandad, el del saber estar en una Semana Santa de bulla y consumo, el de hacer las cosas por amor a las sagradas imágenes. A veces parece que quedan pocos cofrades de este perfil. Y son necesarios. Podríamos decir que imprescindibles.

Una botella del vino envasado con motivo de la Magna. / M. G.

¿Han probado el vino de la Magna?

Con tantos actos previos e incluso posteriores ha podido pasar desapercibido que la célebre procesión Magna de Sevilla tuvo hasta su vino. De misa, por supuesto. Elaborado por un bodeguero hermano del Gran Poder, don Miguel Oliveros, que tiene sus viñedos, oficinas e instalaciones en Bollulos Par del Condado. Es un vino de pasa, una mistela con crianza de dos años en roble americano. La etiqueta presenta dos detalles singulares: la paloma del Espíritu Santo y una ráfaga de corona inspirada en la de la Patrona de Sevilla. ¡La de cosas de las que nos seguimos enterando de la Magna!

El arzobispo con el rector y el hermano mayor, entre otros, en la Capilla de la Universidad antes de la bendición de la nueva casa de hermandad. / Isaac Fernández

Los Estudiantes

¡Qué pedazo de nueva casa de hermandad tiene la cofradía de la Universidad! Monseñor Saiz bendijo el jueves las instalaciones. Y otra vez volvió a señalar la importancia de que una hermandad tenga su sede dentro del recinto universitario. De alguna manera, el arzobispo trata de decirnos a los sevillanos que no somos conscientes de una realidad tan importante y tan hermosa que no es habitual en el resto de España. ¡Y tiene toda la razón! Siempre es muy importante que la corporación y el Rectorado se entiendan y haya una relación fluida y fructífera. Muy atrás quedaron los tiempos en que cierto rector quiso sacar a la cofradía de la casa de hermandad. Pero se topó con un hermano mayor de ideas muy claras.

El discurso del rector

Miguel Ángel Castro estuvo muy bien en su intervención al definir a los hermanos de los Estudiantes como los “ángeles custodios” del Cristo de la Buena Muerte, al que se refirió como el patrimonio más importante de la Universidad, “un patrimonio esencial”. “Agradezco mucho a la hermandad cómo cuida al Cristo”. Castro suele tener intervenciones muy claras y desacomplejadas. Si tiene que defender la fiesta de los toros, lo hace. Y si ha de darle su sitio a la hermandad de la Universidad, también lo hace, dejando claro el carácter laico de la Universidad de Sevilla como institución. El espacio que la hermandad deja libre en las dependencias del vestíbulo del Rectorado formará parte del futuro museo de la Universidad.

Interesante

Mañana lunes se publica en la web de Diario de Sevilla la tertulia El Zaguán, que en esta ocasión tiene como invitado al hermano mayor del Silencio, Eduardo Castillo Ybarra. No se pierdan algunas de las más que interesantes reflexiones sobre las soluciones a la saturación que sufre la Semana Santa.

El pertiguero

Primer golpe. Dos cofradías impulsan la dedicación de una calle para Antonio Burgos. Una iniciativa muy acertada. De momento no hay una ubicación planteada. Burgos dejó expresada su preferencia:el espacio que a modo de plaza hay delante del Arco del Postigo. El alcalde está informado de esta propuesta desde el día del fallecimiento del escritor. Segundo golpe. ¡Qué bueno el cartel que anuncia el pregón del Real Círculo de Labradores que este año pronunciará Gonzalo Gragera! Es obra de Javier Navarro, que ha querido que aparezcan Diario de Sevilla y Canal Sur Radio. Este año hay un nivel alto de cartelería. Tercer golpe. En muchos templos toman nota de la nuevas velas de San Judas en San Antonio Abad: duran hora y media, no incluyen plástico ni generan humo. Y ciriales arriba. Y ayer vimos al Papa Francisco recibir de manos del alcalde de Sevilla un cuadro con la Virgen de los Reyes realizado por Ricardo Suárez. La obra es preciosa, con el inconfundible estilo, la apuesta valiente en colores y la alegría que el artista sabe aplicar hasta con las imágenes sagradas más delicadas.

El Lagarto de la Catedral

"Me preguntas con frecuencia si hay algún sacerdote que pudiera ser pregonero de la Semana Santa. Y la verdad es que despunta mucho el cura Ignacio del Rey. Tiene conocimientos sobrados de oratoria y del mundo de las cofradías. Apúntalo porque entrará en la lista de posibles"