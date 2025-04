Los nazarenos no salen en desbandada nada más entrar en la Catedral. El proyecto Vía Sacra cumple el objetivo de mantener los cortejos en orden hasta que se llega al crucero. Hasta ahí todo bien y todos de acuerdo en que se garantizan esos minutos de oración, meditación y espiritualidad. ¿Pero cuál es el precio que se paga para conseguir que se guarde la compostura mientras se leen textos sagrados o una reflexión? La desbandada al final se produce y es, si cabe, mucho peor, porque los nazarenos saben que tienen menos tiempo de ir al aseo, las prisas son evidentes, se actúa con aceleración y se genera un caos evidente en la Puerta de los Palos y en la del Lagarto, puntos donde se reordena la cofradía como se puede. A trompicones. La vía sacra no solo no evita el mismo desorden de siempre, sino que lo concentra en menos tiempo y en un espacio más reducido y, además, expuesto al público de la Plaza Virgen de los Reyes. Es casi peor. Vía sacra, caos de laicos. Sería mejor que cada cofradía organizara el paso por los aseos como estimara oportuno, cada una de acuerdo con su idiosincrasia y número de nazarenos, acaso estableciendo dos turnos y, por supuesto, concienciando a los hermanos de la importancia que tiene a estación en la Catedral. Quienes han vivido los efectos de la vía sacra saben lo desagradable que puede resultar la salida del templo metropolitano, máxime si se sale por una puerta destinada al turismo, con los tornos puestos. Lamentablemente, no da tiempo a todo en la Catedral. Hay que elegir. Y en cualquier caso hay que formar al nazareno. La vía sacra retrasa el problema unos minutos para, al final, intensificarlo.

Criterio claro

Nos lo reiteraba estos días un alto cargo del Consejo. La salida de la cofradía es el acto de culto público más importante del año, la razón de ser de la corporación, dicho sea sin complejos, por eso hay que apurar al máximo todas las opciones posibles para cumplir con el objetivo. Quizás solo debe estar prohibido salir si en el momento de poner la cruz en la calle está lloviendo. Solo eso. A partir de ahí que cada uno arbitre las prórrogas, cambios de itinerarios y otras soluciones. Ninguna cofradía se equivoca cuando agota todas las opciones. La primavera de abril siempre trae la guasa incorporada. Sale el sol, llueve, retorna el sol, graniza... Y así por períodos de tiempo más o menos largos.

El pertiguero

Primer golpe. Sencillamente impresentables los miembros del público que pitan una suspensión de la salida de una cofradía. Se repiten reacciones desafortunadas en una tendencia que marca, otra vez, que el gran problema de la Semana Santa actual es la mala educación y los efectos de la espectacularización. Segundo golpe. Otra metedura de pata (gratuita) del Ayuntamiento a cuenta de las colgaduras de la Esperanza de Triana en balcones de la carrera oficial. Y de nuevo en prime time. Tercer golpe. En los palcos institucionales de la Plaza Nueva se debería cuidar el atuendo de los invitados. En tiempos de don Mauricio, el recordado jefe de protocolo, no había ningún señor sin corbata. La tarde del lunes había algún palco con público de camerino de concierto de música pop. Y ciriales arriba. El Ayuntamiento difundió un comunicado para anunciar que supervisa cada día que el "hornato" de los balcones sea "acorde con colores y tejidos tradicionales". Casi bastaría con pasarle el corrector a los textos y olvidarse de los balcones. Hay "hornatos" que agreden a los sentidos.

Los mensajes al Fiscal

El lunes a las 14:54 horas: "Buenas tardes, se nos va la semana santa de las manos, Así lo considero. Costuras abiertas. Esto ya no da más de sí. Creo que se deben abrir ciertos debates y temas. Tú citas acertadamente varios a mi juicio hoy en tu crónica de ayer. Creo que les vamos a dejar a las nuevas generaciones una semana santa peor que la que recibimos. En muchos aspectos. Perdona. Pero ayer no pasé un buen Domingo de Ramos". El mismo día las 18:04: "La agrupación Virgen de los Reyes lleva más músicos que los tramos de penitentes de los Estudiantes, que ya es decir". A las 18:14: "En la plaza los silleros han puesto tan juntas las filas que pareces estar en París... Con el dineral que cuestan y habiendo sitio de sobra. Los follones por deslinde son frecuentes". El martes a las 10:33: "Ayer al volver a pensar lo lamentable que El Valle no vuelva por Hernando Colón y Tetuán (que habría que discutir si se puede arreglar el cruce con Pasión) caí en la cuenta de lo que hemos vivido de jóvenes y lo que hemos perdido por culpa o de la cantidad de nazarenos o del Consejo. Amargura, Aguas Museo, Dulce Nombre y Virgen del Valle han dejado de pasar por Tetuán , la calle mejor para ver venir los palios andando. Quizás la Amargura es la más salvable porque pasaba por Campana de vuelta". A las 16:22: "Granizos en Lepe". A las 19:30: "Los Estudiantes no ha salido en los años 2011, 2012, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025".