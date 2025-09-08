Carlo Suffredini: "Sevilla necesita comercios de lujo"

¿Cómo ha evolucionado el concepto de lujo en los últimos años? ¿Por qué Sevilla crece en el número de hoteles de cinco estrellas pese a que tiene un aeropuerto en el que solo operan líneas de bajo coste? ¿Qué le falta a Sevilla para lograr el ansiado turismo de calidad? ¿Se siente incómodo en un centro de la ciudad invadido por el turismo? ¿Es difícil la dirección de un hotel que está altamente protegido por sus valores históricos-artísticos? ¿Siguen siendo particularmente exigentes los huéspedes de un hotel como el Alfonso XIII? ¿Cómo gestiona la falta de empleados en un negocio que exige de una especial formación?

Hablamos de todos estas cuestiones y algunas más con Carlo Suffredini (Roma, 1965). Nació en la capital italiana, pero fue criado en la Toscana. Está próximo a cumplir los veinte años al frente del hotel de Sevilla por antonomasia. Ha conocido tanto los años en que había que captar turistas en verano como el período de restricciones de la pandemia, pasando por la gran obra de rehabilitación del hotel y el actual boom del turismo. Está perfectamente integrado en la ciudad. Hasta sale de nazareno en la cofradía de la Universidad, la de los Estudiantes.