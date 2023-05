Antonio Muñoz: "Ha podido más el ruido de la política nacional"

Noche amarga en la sede del PSOE andaluz, en la calle San Vicente. El candidato a revalidar la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, llegaba diez minutos antes de las ocho de la tarde, hora de cierre de los colegios. Lo hacía con una sonrisa pero sin pararse a hacer declaraciones a los medios, quizás sabedor de que las primeras encuestas no le daban la victoria. La alta participación dejaba entrever que había un voto de castigo y esa movilización iba contra Pedro Sánchez.

Los primeros resultados daban cierta esperanza, pues con el 20% escrutado el PSOE gozaba de mayoría absoluta. A medida que fue avanzando el escrutinio, se fue confirmando que el recuento había comenzado en los barrios afines. Con algo más de la mitad de los votos escrutados, el PP y el PSOE ya empataban a 13 concejales. Los populares terminarían arrebatando un edil más a los socialistas, con un 14-12 que ya no se movería hasta el final.

A las diez y media de la noche empezaban a salir los miembros del equipo del todavía alcalde. Abrazos con los periodistas que han cubierto la campaña. Análisis de todo tipo. El voto de castigo a Sánchez, en clave nacional y no local, por un lado, y la división de la extrema izquierda, por otro, provocará un nuevo escenario en el Ayuntamiento de Sevilla, con un bloque de derechas tan sólido como podía serlo el de izquierdas hasta ahora.

Quedaba dar la cara, pero tendría que pasar aún una hora y media para ello. Los periodistas dejaban ya los análisis para comentar el partido del Betis y lo apretada que se ponía la lucha por el descenso, se acababan los canapés, los refrescos y los botellines de cerveza ofrecidos por el catering Salvatierra, y empezaban a llegar militantes y cargos socialistas que querían arropar a Muñoz en el mal trago. Abrazos, lágrimas y lamentos. Algunos periodistas miraban el reloj, pues tenían que marcharse al Rocío en cuanto acabaran en San Vicente.

A las doce de la noche compareció por fin el candidato, acompañado por los secretarios generales del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y de Sevilla, Javier Fernández. Arrancó Muñoz dándole la enhorabuena a José Luis Sanz por su victoria y dijo que había podido hacerlo también mediante una llamada telefónica. Mostró su orgullo por el trabajo que han hecho su equipo de gobierno y su candidatura, "en particular en el año y cuatro meses que he estado al frente de la ciudad como alcalde". "Me siento tremendamente orgulloso de los proyectos que están lanzados, algunos culminados, otros no, como consecuencia de la dichosa pandemia. Siempre se puede hacer mucho más, pero nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos".

Siguió agradeciendo la "gasolina que cada mañana" le han dado los 11 secretarios locales del PSOE de la capital "para intentar convencer a los ciudadanos de que éramos la mejor opción para seguir gobernando Sevilla". "No ha podido ser, pero el trabajo que habéis realizado queda para mí", apuntó Muñoz.

Y llegó el momento del análisis. "A pesar de ese trabajo, creo que ha podido más el ruido de la política nacional, las cuestiones de ámbito español. Aunque nuestro eslogan era Sevilla y sólo Sevilla, en un intento por nuestra parte de centrar el debate político en los problemas y proyectos de la ciudad, a la vista de los resultados han podido más otros temas que han estado muy presentes durante la campaña". Ahora queda un "tiempo de reflexión" para analizar cómo ha sido el voto en cada uno de los distritos.

Antes de Muñoz habló Juan Espadas, que extrañamente sacó pecho por una victoria socialista en términos globales, a pesar de que el PSOE no tiene la Alcaldía en ninguna de las capitales andaluzas. "El PSOE ha ganado en el 46% de los municipios andaluces, el PP en el 37%. En 74 hemos obtenido mayorías absolutas, frente a 52 del PP. Hemos sacado 269 mayorías relativas frente a 205".

Espadas recordó que el PP necesitará a Vox en muchos municipios y atacó a Moreno Bonilla, del que dijo que ha "decidido protagonizar la campaña desde el primer día, pidiendo el voto en una carta por la que ha sido sancionado". "Después de un año de las últimas elecciones, teniendo en cuenta que Moreno ha hecho de estas sus elecciones, el PP ha perdido en un año cinco puntos en relación con las de 2022 y hoy ha tenido un 11% menos de voto. El PSOE ha ganado nueve puntos en un año".

Desde luego, el secretario general de los socialistas de Andalucía hizo bueno el dicho de que quien no se consuela es porque no quiere, aunque por fin admitió que "no era el resultado" que esperaban y que sus candidatos "merecían", "ni el que necesitaba este país".

El secretario general del PSOE de Sevilla, que arrasó en su pueblo, La Rinconada, destacó el trabajo de Antonio Muñoz, que calificó de "maravilloso, no sólo en esta campaña electoral, sino en este año y medio, complementando el trabajo que los socialistas llevábamos haciendo desde 2015". "Esta Sevilla es mucho mejor que la que heredamos de la derecha en 2015". Y también destacó que el PSOE ha ganado las elecciones en la provincia, que gobernará en la Diputación y tratará de hacer todo lo posible porque la derecha no entre en muchos municipios. "Lo vamos a evitar por todos los medios". Trabajo tienen.