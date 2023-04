“Aumentaremos la Policía Local lo máximo que permita la ley”

María Cristina Peláez Izquierdo (Sevilla, 1972) es psicóloga, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y candidata de esta formación a la Alcaldía en las elecciones del próximo 28 de mayo. Para atender a este periódico elige la Glorieta de Bécquer, en el Parque de María Luisa. “Me trae muchos recuerdos de mi infancia, venía aquí con mi madre y ella me explicaba este monumento a Bécquer y los tres estados del amor. Me gusta muchísimo”, reconoce.

–¿Cómo ve la situación actual de Sevilla?

–La ciudad lleva demasiado tiempo sin ser gobernada y ha perdido competitividad porque en los Presupuestos Generales del Estado no se ha invertido en infraestructuras en los últimos 35 años. Esto es culpa de los dos gobiernos que ha habido en España. Y por otro lado es una ciudad muy sucia, casi insalubre en muchas ocasiones, y una ciudad insegura, con unos índices de criminalidad de los que hemos alertado muchas veces. En el último trimestre de 2022, todos los tipos delictivos subieron un 32%. También es una ciudad con una movilidad imposible debido a esa falta de infraestructuras. No tenemos una ronda de circunvalación como Dios manda, la SE-30 pasa por en medio de la ciudad, con semáforos incluidos. No tenemos una red completa de Metro, somos la única ciudad de Europa con este tamaño y población sin una red de Metro, pero no de ahora sino desde hace veinte años, y la SE-40 no se cierra aun teniendo un área metropolitana de un millón y medio de personas. Además, faltan aparcamientos en todos los barrios. La ciudad ahora mismo es lamentable.

–De todos esos problemas, ¿cuál es el principal?

–La seguridad, por lo acuciante que es. Los vecinos de Sevilla tienen esa sensación de no poder estar en libertad. Me he reunido con comerciantes y hosteleros y ellos avisan a quienes están en los veladores de que no dejen sus móviles encima de la mesa para que no les den tirones. Debemos estar cuidando de que no nos roben. Y ahí tenemos los últimos episodios de bandas callejeras en Los Remedios, cosas que no se han visto nunca en Sevilla. Eso no quita para que sea inaceptable que Sevilla esté tan sucia, esto es transversal en todos los barrios pero resulta más preocupante en las zonas turísticas. En el casco histórico, que es la joya de la corona, esta Semana Santa hemos tenido suciedad, contenedores desbordados... Son cosas que un gobierno debe prever, y parece que está todo abandonado.

–¿Qué plantea su candidatura para resolver ese déficit de seguridad que denuncia?

–Aumento de la Policía Local todo lo que permita la ley por año, más dotaciones en las comisarías, más coches patrulla y más presencia policial en los barrios. Eso es disuasorio.

–¿Cuáles son los ejes de su candidatura?

–El primero es escuchar a los ciudadanos y sus necesidades. Llevamos haciéndolo cuatro años y hemos comprobado que son ciertas. Hemos detectado que los políticos tradicionales están alejados de las necesidades reales que tienen los sevillanos, por eso está Sevilla así y por eso los vecinos no tienen los servicios públicos que se merecen. Esto es inaceptable. Lo primero es invertir el presupuesto en esto. Esto va unido a cero despilfarro de gasto ideológico e innecesario. En nuestra labor de oposición hemos calculado que son 26 millones al año. Es decir, estamos hablando de más de 100 millones por mandato. En el gobierno cogeremos el presupuesto municipal y lo destinaremos según las necesidades de los sevillanos.

–¿Y para que Sevilla esté más limpia?

–Profesionalizar Lipasam. Al frente no pueden estar los políticos de turno, no puede convertirse en un cementerio de elefantes en el que el gobierno socialista tiene que colocar a tal o cual, a un político que no tiene ni idea de cómo se gestiona una empresa tan importante en una ciudad tan grande y con tantísimas necesidades. Es fundamental que haya una persona que entienda de gestión de una empresa de limpieza como Lipasam.

–Ustedes también son muy críticos con la movilidad.

–Sí, queremos suprimir las zonas de bajas emisiones y derogar el plan Sevilla Respira, porque la ciudad no tiene unos índices de contaminación que justifiquen ese plan y porque no se puede prohibir el vehículo privado sin tener alternativas para no salir perjudicado. Si tuviéramos el cinturón de aparcamientos que necesita el centro, podría ser una opción, pero no la tenemos. Si tuviéramos una red completa de Metro, la gente abandonaría el coche. Abogamos por la disuasión, no por la prohibición.