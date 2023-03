Dos Hermanas: el PP pide al alcalde que adjudique el servicio de vigilancia y seguridad de espacios municipales

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Dos Hermanas, Fernando Carrillo, ha pedido al alcalde socialista del municipio, Francisco Rodríguez García, que adjudique el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de espacios municipales ante la “ausencia de noticias por parte del Consistorio en cuanto a la concesión de este servicio”.

Así, Fernando Carrillo, ha recordado que el acuerdo de esta prestación se encuentra prorrogado con un contrato de emergencia desde diciembre “si bien, no sólo no se ha hecho por la vía adecuada, ya que un contrato de emergencia es sólo para situaciones de catástrofes, no siendo este el caso, sino que, además, a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha hecho nada por parte del alcalde para adjudicar el servicio”.

Nos encontramos, por tanto, ha señalado, “ante una nueva dejadez de funciones por parte del partido socialista todo ello teniendo en cuenta que es un servicio externalizado que nunca ha estado exento de irregularidades y carencias”.

En este sentido, ha denunciado que “esta nefasta gestión se traduce no sólo en un mal servicio sino también en una precaria situación laboral del personal encargado de la vigilancia”- recordando a su vez que- “el Ayuntamiento tiene el deber de fiscalizar todo el proceso, desde la licitación del servicio hasta su finalización, fiscalización que debe mantenerse también durante la prestación del mismo. Toda vez, que es el Consistorio quien debe ser garante no sólo de la realización de la prestación sino también de las condiciones laborales de los trabajadores aún siendo empleados de una empresa externa, en este caso la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad de espacios municipales”.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Carmen Espada, ha recordado que “desde el PP llevamos años denunciando las irregularidades en el procedimiento municipal para la contratación de este servicio. Una actuación que incluso ha derivado en un procedimiento contencioso administrativo con una de las empresas que ha sido adjudicataria de la vigilancia y seguridad”.

Además, ha señalado, “también hemos llevado a pleno en varias ocasiones el lamentable estado de las instalaciones de las que los trabajadores habían sido previstos por parte del Ayuntamiento: locales excesivamente pequeños donde se amontonaban enseres y material de trabajo, sin aire acondicionado y sin acceso a agua refrigerada”.

Ahora, ha denuncia la portavoz municipal, “la situación ha empeorado dado que no cuentan con dependencias próximas donde cobijarse ante inclemencias climatológicas o para dejar efectos personales mientras realizan su jornada de trabajo”.

Por todo ello, el candidato del PP a la alcaldía nazarena, Fernando Carrillo, ha pedido al alcalde socialista de Dos Hermanas que “ataje de una vez la situación del servicio de vigilancia y seguridad de espacios municipales, adjudicando el contrato del mismo, así como garantizando unas condiciones laborales dignas a los empleados”.