Agresiva. A los sones de Eye of the tiger, la canción de la película Rocky. Así irrumpió Beltrán Pérez en la caseta del PP, donde se celebró el acto de inicio de una campaña electoral que incluso simpatizantes de derechas califican de abusiva y a la desesperada. El alcaldable popular mostró una cara nada moderada que recuerda al Beltrán Pérez que castigaba sin piedad en el pleno con su verbo en el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. Entonces ejercía la oposición, hoy aspira a sentarse en el sillón del alcalde.

La espita la abrió la tarde del miércoles al convocar su acto de inicio de campaña en la caseta del PP, en pleno real de la Feria, un territorio que desde hace 40 años ha estado exento de propaganda de todo tipo, incluida la política. Un pacto no escrito que el PP asegura que, si ha existido, no se ha renovado ni le incapacita para organizar en su casa, su caseta, un acto ilusionante y festivo, desoyendo el llamamiento del PSOE y de otros partidos como Ciudadanos, para que no manchara de política la Feria. Y, sin complejo y algo de chulería, cogió la muleta y le dio las gracias a Espadas por haber dado dimensión nacional a su acto de inicio de campaña.

"Los insultos y los ataques que hemos recibido estos días demuestran la misma y clásica soberbia con la que encaró las elecciones autonómicas Susana Díaz lo hace ahora el señor Espadas, que va a acabar perdiendo el gobierno de Sevilla", apuntó. "Vámonos", se escuchó en la caseta abarrotada que fue jaleando cada una de sus intervenciones al grito de "alcalde".

Beltrán Pérez centró su intervención en el "nerviosismo y la falta de ideas y propuestas del PSOE". Y aseguró que tienen un modelo de ciudad y un futuro para los jóvenes sevillanos que emigran y las mujeres que buscan un empleo para trabajar con ayuda para conciliar. Jóvenes y mujeres, un público objetivo. Se movió entre el público y fue aludiendo a los miembros de su candidatura, especialmente a Carlos y Rocío, dos jóvenes discapacitados que van en la candidatura.

Frente a las malas expectativas que deparan al PP los sondeos, Beltrán Pérez apuntó la receta "para convertir la decepción en reacción, la desesperanza en esperanza, la resignación en la ilusión que nos de la fuerza suficiente para protagonizar el cambio en Sevilla, que tiene que engancharse al cambio de Juanma Moreno". Pérez garantizó que la Junta tirará de la capital para motivar a sus simpatizantes más indecisos y reivindicó la concentración del "voto útil del cambio" en el PP: "Vamos a hacerlo desde la unidad y la concentración de los votos de todos los sevillanos que quieren un cambio en Sevilla".

A pesar de las estridencias del acto, Beltrán Pérez se presentó como "moderado" tras comparar al gobierno de Espadas con el de Venezuela y de los países donde no hay libertad. ¿Por qué? Por decirle, según el alcaldable, dónde tenía que hacer su inicio de campaña, en referencia al llamamiento (no ha habido prohibición ni denuncia) para que reconsiderasen la ubicación del acto. Horas antes, los exabruptos llegaron también hasta el alcaldable de Ciudadanos a quien reprocharon que celebrase su acto de campaña en un local sin las pertinentes licencias.

El alcaldable acabó subido a una silla en la caseta para pedir, alto y claro, una campaña tranquila donde primen los mensajes y las propuestas por encima de los descalificativos.

El arranque de la campaña no ha sido precisamente el mejor ejemplo de esa campaña templada que reclama el PP. El mitin acabó con la intervención flamenca de Davinia y la Bulería a Sevilla de Manuel Carrasco. Y muchos oles. Mañana sigue la Feria. También la campaña electoral, dentro de la Feria. Este mismo viernes, debajo de la portada, los líderes de Vox han organizado un acto de partido.