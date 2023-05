Primer debate electoral en Sevilla: De limpieza y cortes de luz

La Pablo de Olavide acogió ayer el primer debate de candidatos a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, organizado por el Club de Debate de la UPO y en el que la limpieza, el turismo, la movilidad, la vivienda y los cortes de luz han centrado las dos horas de intercambio de ideas entre los cabezas de lista del PSOE (Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla), PP (José Luis Sanz), CS (Miguel Ángel Aumesquet), Podemos-Izquierda Unida (Susana Hornillo) y Adelante Andalucía (Sandra Heredia).

Muñoz defendió que Sevilla está “rotundamente mejor” que hace ocho años, cuando los socialistas accedieron a la Alcaldía tras cuatro años de una mayoría absoluta del PP. Ha pedido a los populares y al resto de partidos que “abandonen la foto fija”, señalando las nuevas infraestructuras (la línea 3 del Metro, la ampliación del tranvía, la línea de bus eléctrico a Torreblanca y la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto), la bonificación de los bonobuses de Tussam, construcción de más carriles bici y apuesta por la plantación de más árboles y un cinturón verde metropolitano.

Por su parte, Sanz contrapuso su modelo al del PSOE, con un alcalde que, a su juicio, “se ha olvidado de gestionar” en materias como la limpieza, los barrios y la seguridad, entre otras. En esta línea, avisó de que en las municipales “nos jugamos el futuro”, ya que “Sevilla no funciona porque no lo hacen sus servicios públicos”. Para revertir esta situación, prometió una gestión “profesional” de Lipasam, más aparcamientos y cuidado de las zonas verdes. “¿Cómo nos va a hablar de futuro quien no sabe gestionar el día a día?”, preguntó Sanz antes de pedir a Muñoz que “limpie primero. La ciudad está hecha una porquería”.

Aumesquet señaló las consecuencias del “bipartidismo”, avisando de que PP y PSOE acuden al 28-M “con las mismas promesas que hace 20 años”, porque no han solucionado los problemas cuando han gobernado, lo que le ha llevado a apostar por “sacar a los políticos profesionales” y abogar por gestores “profesionales”.

De su lado, Hornillo admitió los “avances” del PSOE ante los cortes en los barrios desfavorecidos, culpando de los mismos a Endesa como “principal responsable”. Peláez mencionó reiteradamente la situación de los barrios “marginales”, así como la incidencia de los fallos de suministro por “los enganches ilegales para plantaciones de marihuana”, asegurando que ante ello hay que apostar por “educación e intervención social”. En el caso de Heredia, apostó por una ciudad que avance hacia una ciudad más “justa, feminista, solidaria, sostenible y verde”.