Sanz denuncia el "desprecio" de Muñoz a los inquilinos de Emvisesa y anuncia más ascensores

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este miércoles el "desprecio" del alcalde y candidato socialista, Antonio Muñoz, a los inquilinos de Emvisesa y ha anunciado un cambio en la gestión, más ascensores y medidas urgentes para romper el abandono del PSOE. Sanz ha estado hoy junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el mercado de Pino Montano y posteriormente ha presentado su decálogo de medidas urgentes para transformar este barrio y así acabar con la degradación que sufre tras ocho años de gobierno socialista.

Este decálogo, ha dicho Sanz, son un conjunto de medidas urgentes para "acabar con el abandono, la dejadez, la desidia, la falta de servicios municipales, transporte, aparcamientos e infraestructuras en el barrio de Pino Montano. Voy a poner fin a la desesperación de los vecinos de las viviendas de Nuevas Estrellas que están hartos de reclamar al gobierno municipal socialista que le arreglen las viviendas”, ha añadido.

El candidato popular ha explicado que "Pino Montano es un magnífico barrio, pero por la gestión del PSOE en estos ocho años está totalmente degradado. El próximo mandato será el de los barrios, quiero ser el alcalde que acabe con la dejadez de los barrios y rompa con la tendencia de la desidia municipal que marca todo lo que hace este Ayuntamiento”.

Sanz ha detallado que entre sus medidas contempla:

El soterramiento de la Ronda Urbana Norte a su paso por Pino Montano. La construcción de un nuevo parque de bomberos. La construcción de tres parkings en San Diego, Pino Montano y Los Mares. La reordenación de los aparcamientos actuales del distrito para su mejor aprovechamiento. El soterramiento de la línea de alta tensión del distrito, que cruza san Jerónimo y la Avenida de las Matemáticas. La mejora de la recogida neumática y refuerzo de la limpieza. Puesta en valor del Auditorio del Higuerón, después de ocho años de abandono, para que sea el referente cultural del distrito. La reurbanización completa del bulevar de Pino Montano de la calle Agricultores, dotándolo de juegos infantiles, zona para mayores y espacios con sombras según criterios bioclimáticos. Se realizará un mantenimiento integral del Parque de Miraflores, donde se mejorará su iluminación y juegos infantiles. Reurbanización de todos los acerados del distrito en mal estado.

Y, por supuesto, un incremento de la vigilancia policial en todo el distrito. “Quiero que Pino Montano vuelva a ser un buen barrio en el que sus vecinos puedan disfrutar y pasear con tranquilidad, voy a mejorar la calidad de vida de estos vecinos con mi modelo de intervención en barrios, con el que resolveremos los problemas con eficacia y eficiencia”, ha manifestado José Luis Sanz.

El candidado ha añadido que “el alcalde que nos dejó Pedro Sánchez hace un año y que ha sido delegado de urbanismo durante siete años no se ha preocupado por los barrios. La gestión del PSOE ha conseguido que nuestros barrios estén peor que hace ocho años, algo que se comprueba perfectamente en Pino Montano donde no hay nadie pendiente de nada ni el candidato del PSOE se preocupa por mejorarlos”.

Viviendas Nuevas Estrellas

El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha estado reunido con los inquilinos de las viviendas de Emvisesa de Nuevas Estrellas, donde los vecinos llevan desde el año 2017 reclamando al Ayuntamiento y a Emvisesa que acometan todas las tareas de mantenimiento pendientes, ya que las fachadas están en mal estado, puertas oxidadas, corte de luz, techos agrietados, bombillas fundidas, entre otras cuestiones.

Así, Sanz ha manifestado que “los vecinos están desesperados y hartos de reclamar al Ayuntamiento pero no reciben respuesta alguna, sufren desprecio por parte del alcalde y del gerente, que no les atienden”.

“Todos los problemas que hay en Emvisesa son de gestión porque en el gobierno municipal del PSOE no hay nadie pendiente de nada. Emvisesa tiene que velar por el buen mantenimiento de las viviendas y garantizar la accesibilidad, algo que no está haciendo. Los vecinos nos han trasladado su indignación, ya que llevan años esperando una solución que no llega”, ha destacado Sanz. A lo que se une la falta de ascensores, ya que sólo han instalado ocho en ocho años.

Sanz ha reiterado que “estamos hablando de mantenimiento, de voluntad de querer hacer las cosas, de gestionar una empresa como Emvisesa que tiene que cuidar de los pisos que tiene, es un problema de falta de gestión y dejadez”.

Al hilo de ello, Sanz ha manifestado que "va a cambiar el modelo de gestión en Emvisesa para que sea una empresa eficiente, eficaz y atajar el problema de vivienda que hay en Sevilla”. Ha detallado que su estrategia para Emvisesa se basa en incrementar las VPO, garantizar la sostenibilidad y habitabilidad del parque de viviendas mediante un modelo de rehabilitación social, accesible y energéticamente eficiente, mejorar la gestión y mantenimiento de los pisos de Emvisesa, entre otras medidas.

“Planteamos una gestión más eficiente de las comunidades de vecinos de las viviendas propiedad de Emvisesa, para ello apostamos por la implantación de un nuevo modelo de Administrador Único de las comunidades de arrendatarios de estas viviendas que permitan un mejor mantenimiento y gestión de las mismas”, ha señalado.

Esta herramienta de trabajo de colaboración público-privada en la gestión de la vivienda pública se concibe como un proyecto que englobará a un importante equipo de profesionales que tendrá como finalidad, no sólo la atención del patrimonio de Emvisesa, desde el punto de vista económico, sino la atención de los usuarios desde el punto de vista social. Se desarrollarán las siguientes tareas: Económicas y de mantenimiento del inmueble, inspecciones técnicas obligatorias, limpieza, pequeñas reparaciones, etc, centralización de los suministros y servicios de todas las promociones, abaratando sus costes, así como equipos de trabajadores sociales que actuarán permanentemente como correa de transmisión de las necesidades e inquietudes de los vecinos.

Sanz ha concluido que “a partir del 17 de junio los inquilinos de Emvisesa se sentirán bien tratados y los pisos tendrán las correspondientes actuaciones de mantenimiento”. Ha añadido que “si hay algo que haremos es atender a los barrios. El próximo mandato será el de los barrios, quiero ser el alcalde que acabe con la dejadez de los barrios y rompa con la tendencia de la desidia municipal que marca todo lo que hace este Ayuntamiento”.