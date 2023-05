Sevilla, Huelva y Cádiz, alcaldías pendientes de un solo concejal

La decisión final del voto se pospone cada vez más a los últimos días de la campaña, incluso a las horas finales. Esto es algo que conocen los candidatos y los partidos, de modo que la próxima semana va a ser decisiva para decantar el color político de los 785 municipios de Andalucía. El PSOE puede volver a ganar los comicios por número de votos, es factible, lo que supondría que la victoria de Juanma Moreno en las pasadas elecciones autonómicas serviría para equilibrar el poder entre los dos grandes partidos, pero no supondría un punto de inflexión. Sin embargo, los populares sí se anotarían, según los sondeos que se conocen hasta ahora, una victoria en las capitales andaluzas, donde podría ser el partido más votado en todas, a excepción de Sevilla, donde el socialista Antonio Muñoz mantiene una pequeña ventaja sobre José Luis Sanz.

La mayor parte de los sondeos publicados y los que manejan los partidos coinciden en que Sevilla, Cádiz y Huelva son las capitales donde la situación es más ajustada en estos momentos, tanto que las alcaldías se pueden decidir por un solo concejal. Allí donde ha gobernado el PP, como Málaga y Almería, la situación es muy buena para los alcaldes, mientras que en Granada se da por hecho que el socialista Paco Cuenca puede obtener un resultado insuficiente ante la suma de concejales de PP y de Vox, la derecha granadina rara vez se convierte en minoritaria.

La posibilidad de que el PSOE sea el partido más votado en Andalucía sigue siendo factible

En Sevilla, el marcador es el mismo desde que comenzó la campaña electoral. Antonio Muñoz tiene 13 concejales, uno más que José Luis Sanz, de ahí que necesite un buen comportamiento de las izquierdas. Si Con Andalucía, que es la marca conjunta de IU, Podemos y Más País en esta ciudad, obtuviese los mismos concejales que Vox, Muñoz firmaría una de las victorias más brillantes del PSOE para esa noche. Para la dirección andaluza y para la nacional, que tiene los ojos puestos en Barcelona, Valencia y Sevilla.

A diferencia de otras ciudades, las izquierdas van unidas en Sevilla, donde además hay una base tradicional de voto de IU. Si no se desmoviliza, obtendría un par de ediles, que son los que se supone que obtendría Vox. Si fuese así, Muñoz gobernaría la ciudad, aunque es posible que con una coalición. Esto es algo que aún no se ha decidido. El actual alcalde es conocido, no tiene aristas, pero arrastra el problema de la marca y el de la limpieza, que es el problema que cita una mayoría de sevillanos cuando se le pregunta por las carencias de su ayuntamiento.

El asunto fundamental para Antonio Muñoz es que logre la movilización de los barrios de la ciudad, de donde suelen provenir los éxitos socialistas. La dirección nacional del PP cree que un tema como el de las listas de Bildu termina por desanimar al electorado socialistas, pero como en otras ocasiones Génova se puede exceder con una apuesta agresiva que provoque una movilización en su contra. El enfrentamiento entre la madrileña Isabel Díaz Ayuso y la presidenta de la principal asociación de víctimas del País Vasco, Consuelo Ordóñez, por la utilización electoral de los muertos de ETA abona esta opinión.

Huelva puede ser una sorpresa

En Huelva puede dar la sorpresa Pilar Miranda, la candidata del PP que ha sido hasta hace poco la presidenta de la Autoridad Portuaria, una institución que ha convertido en una suerte de trampolín para llegar a muchos sectores de la sociedad onubense. Su empuje es reconocido por todos, aunque el PSOE no termina de creer que pueda ganarle por votos al actual alcalde, el socialista Gabriel Cruz. Pero este regidor sí tiene un problema con su flanco izquierdo, mientras que Vox mantiene un suelo de dos concejales que le vendría bien a Miranda. Wenceslao Font, el candidato de Vox, viene de militar en el PP y mantiene unas relaciones cordiales con Miranda. Los sondeos del PP le viene dando 13 ediles a su candidata.

Cádiz es la capital de las mayores incertidumbres, ya que el alcalde actual, José María González, Kichi, deja el mando en manos de quien ha sido uno de los asesores del partido, David de la Cruz. Sin el empuje de Kichi y la novedad que supuso Podemos hace dos elecciones municipales, los últimos sondeos vienen dando un hundimiento de las opciones de esta coalición de izquierdas, mientras que el candidato del PP, Bruno García, sube hasta adelantarlos y podía acercase a los 13 concejales, a uno menos de la mayoría absoluta.

La izquierda gaditana se hunde a medida que Bruno García crece

Si no lograse los 14 ediles, la izquierda podría seguir gobernando. En estos momentos, en Cádiz no salen concejales de Vox. Es posible que Bruno García tenga que dar un giro a su campaña en estos días si quiere obtener nuevos votos de otros caladeros. Si David de la Cruz pudiera gobernar con los socialistas, es seguro que esta vez el PSOE exigiría entrar en el gobierno municipal.

Las capitales de provincias tienen, no obstante, un peso relativo en una comunidad donde hay ciudades con más población que algunas de éstas, de ahí que un análisis completo deba tener en cuenta a Dos Hermanas, Marbella, Jerez, San Fernando, Chiclana o Algeciras. Y, además, contar con el poder de las diputaciones. Si el PSOE sigue siendo el mayoritario, podría conservar buena parte de las cinco corporaciones provinciales que posee en la actualidad.