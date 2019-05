Juan Espadas no descarta gobernar sin pactos

Juan Espadas ha conseguido una mayoría amplia, pero no absoluta. En su campaña electoral ha buscado movilizar al electorado y seguir convenciendo a muchos votantes de otros partidos para acercarlo lo máximo a esos 16 concejales, consciente de que no lo tenía fácil.

Lo mínimo era superar los 11 concejales y los 103.000 votos que obtuvo en la cita anterior y lo ha logrado, lo que consolida su proyecto y le da argumentos para rechazar hipotecas con otros partidos que puedan echar por tierra ese modelo que puso en marcha hace cuatro años y ahora pretende culminar.

¿Gobernará en solitario Juan Espadas?

"Si goberné con once, voy a ser capaz de gobernar con más", ha repetido en la campaña electoral y esos más son ahora 13. Lo que está claro es que el socialista le ha dado la vuelta a la tortilla y no se cierra a posibles acuerdos, no en vano el diálogo y el consenso ha sido su seña de identidad en este pasado mandato, pero tiene muy claro que se sentará a hablar con quien ofrezca una propuesta sólida y que encaje con su línea.

En el anterior mandato, el PSOE no fue la lista más votada, ganó el PP y Espadas era quien demandaba los apoyos para evitar un nuevo gobierno de derechas. Ahora las tornas se han invertido y, dada la distancia que le separa de la segunda fuerza más votada (50.000 votos y cinco concejales) escuchará a quien quiera gobernar con él pero poniendo sus condiciones.

Un pacto de gobierno aportaría a Espadas estabilidad y tranquilidad para desarrollar su proyecto sin obstáculos. Pero también es posible que se busquen, o compre mejor en este caso, apoyos puntuales como ya hizo, en un situación mucho más desfavorable, hace cuatro años.

Resultados de las Elecciones Municipales en Sevilla

En Sevilla ganó el rojo de La Moncloa. La capital andaluza se decantó por prorrogar el mandato de Juan Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla y la senda victoriosa abierta por Pedro Sánchez el pasado abril. El alcalde socialista ya no ocupará el Ayuntamiento sin ser el vencedor de las elecciones municipales.

Los sevillanos le dieron un claro respaldo a su gestión y le auparon al triunfo que se le resistió por sólo 4.000 votos en 2015. Entonces, el PP de Juan Ignacio Zoido logró ser el partido más votado. Algo que no le sirvió de nada al no tener socios con los que sumar. Ciudadanos se quedó en tres concejales e hizo inservible la victoria popular.

Este año, a los partidos de centroderecha les fue mucho peor. Mientras que para la izquierda fue una noche magnífica. Incluso más reseñable que la subida de Espadas fue la debacle del candidato del PP, Beltrán Pérez, sumido en la misma desesperanza que su líder nacional, Pablo Casado. Perdió cuatro concejales y casi un 40% de los votos.

Vox, en el Ayuntamiento de Sevilla

Vox le robó casi 25.000 y dos ediles. Se estrenará así en el Ayuntamiento de Sevilla. Ciudadanos no pudo aprovecharse tanto del derrumbe popular. Subió un concejal y tendrá cuatro representantes en el Consistorio hispalense.

Con estos mimbres, Espadas tiene ante sí un escenario similar al que disfruta Pedro Sánchez en el Parlamento para formar gobierno. Puede componer una mayoría fuerte abriendo la mano a Adelante Sevilla o mirando al partido naranja. También puede plantearse gobernar en minoría, con la comodidad de sólo necesitar tres ediles para sacar adelante sus proyectos para la ciudad.

Juan Espadas tiene por delante cuatro años con todo a favor para devolver a los sevillanos la confianza que han depositado en él. Sólo tiene una adversidad: será la primera vez que un alcalde socialista tenga que negociar con una Junta de Andalucía en manos del PP.