Los vecinos de Dos Hermanas y de Alcalá de Guadaíra con derecho a voto podrán elegir entre diez candidaturas diferentes en las elecciones municipales, que se celebran el 26 de mayo.

Es la cifra más alta de la provincia, sólo superada por el Ayuntamiento de la capital, donde se han registrado hasta 15 partidos, según el listado publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los partidos que coinciden en ambas son el PSOE, el PP, Adelante (IU y Podemos), Cs y Vox, que en los anteriores comicios sólo presentó candidatura en Dos Hermanas sin lograr representantes. Logró 293 votos.

En el Ayuntamiento nazareno, el socialista Francisco Toscano optará a la reelección, por novena vez. Es el alcalde más longevo en el puesto en Sevilla, sólo superado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, regidor desde 1979 en Marinaleda.

Panigua, a Bormujos con polémica

Por el PP concurre la edil Mari Carmen Espada como candidata a la Alcaldía. El que no repite es el otro edil que le queda a la formación en Dos Hermanas (los otros, están como no adscritos) Luis Paniagua, actual vicesecretario del PP y que ha sido hombre fuerte del partido en el municipio en la última etapa, no exenta de polémica.

Ahora, el PP lo presenta como número dos en su lista al Ayuntamiento de Bormujos, junto a la candidata Lola Romero, en una decisión que ha sido rechazada por parte de la militancia del PP en el municipio aljarafeño.

Por Adelante Dos Hermanas la número uno es Pilar González, ex secretaria general del PA. El cabeza de cartel de Cs es Fernando Carrillo y el de Vox, Adrián Trashorras Álvarez.

También vuelve a presentarse, aunque ya como partido independiente, Sí Se Puede Dos Hermanas, la agrupación de electores que impulsó Podemos en 2015 para no ir con su marca. Está liderada por Antonia Pérez.

El resto de candidaturas en Dos Hermanas son las de 100% Andaluces (partido impulsado por simpatizantes del PA), con Sergio Moreno como número uno; Contigo Somos Democracia, de implantación nacional surgido de críticos de Cs, con Pedro Taborda Martín; repite el partido Local y Global, con José Guillermo Chacón, y hay una nueva formación denominada Avanzamos por ti, encabezada por Juan Jesús Recio Bello.

La alcaldesa de Alcalá se estrena como candidata

En Alcalá de Guadaíra la actual alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, se estrena como candidata del PSOE y el PP presenta a su secretaria local Sandra González.

El cartel de Cs lo abre la edil Rosa Carro, el de Adelante, la profesora de la Hispalense María José Lera. Vox, por su parte, se presenta por primera en este Ayuntamiento con Evaristo Téllez Roldán. La edil y ex candidata del PA, Lola Aquino, se presenta por Andalucía por Sí (AxSí).

Completan las opciones Asamblea de Alcalá, con José Carlos Crespo y una importante representación de colectivos sociales muy activos en el municipio; la Iniciativa Socialista de Izquierdas de David Hidalgo (actual concejal no adscrito y ex militante del PSOE); Alcalá 100%, un partido impulsado por Jesica Garrote, la candidata de la confluencia de Podemos (Alcalá Puede), en 2015 y ahora edil no adscrita; y, finalmente, Primero Alcalá, que abre Manuel Araújo Arnés.