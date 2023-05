Pedro Sánchez habló de Sevilla con Biden en la Casa Blanca

Si fuera ciclista profesional en vez de alcalde de La Rinconada, Javier Fernández podría ser perfectamente un gregario de lujo, de esos que hacen la parte más dura de las subidas y dejan a su líder perfectamente colocado para el arreón final. Un Sepp Kuss de la vida capaz de poner un ritmo endiablado en el Alpe D'Huez. Fernández levantó al auditorio del Palacio de Congreso y Exposiciones Fibes (lleno de amigos, eso sí) con un derroche de energía difícil de encontrar en muchos de los mortales un sábado por la mañana. Tanto se esforzó el secretario general de los socialistas sevillanos que hasta el propio alcalde, Antonio Muñoz, empezó su discurso con un "a ver quién mantiene esto ahora".

Mantuvieron bien el tono, aunque ya sin la vigorosidad de su correligionario, el candidato socialista a la Alcaldía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién llegado de Washington, donde estuvo reunido con Joe Biden apenas unas horas atrás. Y en ese encuentro, desveló Sánchez ("ahora que no nos escucha nadie"), salió a relucir el nombre de Sevilla. "Uno de los principales acuerdos que alcanzamos fue el de reforzar nuestro convenio desde la NASA a la nueva Agencia Espacial Española ubicada en Sevilla. Y también apareció porque el Gobierno firmó con EEUU que España se incorporaría al proyecto Artemis, que lidera EEUU con otras muchas naciones, para la exploración y llegada de astronautas a la luna y a Marte", explicó Sánchez, sin un mínimo indicio de jet lag en su rostro.

Y se puso poético el presidente: "Querido Antonio, de Sevilla a Marte pasando por la luna. Así que te has quedado corto con lo de la capitalidad", le dijo al alcalde. Esta última parte hacía referencia a una broma que había hecho Muñoz poco antes cuando aludió a la ley de capitalidad de Andalucía. Había contado el alcalde que a la ministra de Justicia le preguntaron hace unos días unos políticos europeos que por qué no era Sevilla no era la capital de España. "He sido poco ambicioso en reclamar una ley de capitalidad andaluza cuando podía haber pedido que fuéramos la de España", ironizó Muñoz.

Sánchez inició su discurso repitiendo el anuncio que había hecho una hora antes en la Delegación del Gobierno de Andalucía, donde se había reunido con varias asociaciones de enfermos de cáncer. Lucía en el pecho un lazo dorado que los representantes de éstas le habían entrgeado. El Gobierno garantizará el derecho al olvido oncológico, es decir, no será necesario que una persona que ha padecido un cáncer tenga que revelar esta información cuando vaya a contratar un seguro para un préstamo bancario o una hipoteca.

Dice el presidente que le llamó la atención unas informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en las que varias personas que habían superado un cáncer aseguraban que seguían sintiéndose discriminadas. Citó el caso de María, una mujer que sufrió cáncer de mama y que lamntaba que no podía hacer cosas que sí hacía antes de la enfermedad.

"Me llamó mucho la atención esta información. Hablé con el ministro de Sanidad y la ministra de Hacienda. Vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Esto significa que ya nadie más van a sufrir discriminación a la hora de firmar un préstamo, una hipoteca o un seguro privado", apuntó Sánchez, que resumió esta iniciativa en tres claves.

La primera es declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios. La segunda es evitar que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros. Y la tercera el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a un préstamo o hipoteca.

Además de eso, Sánchez avanzó que el Gobierno transferirá en junio los 20,3 millones de euros para las obras del tramo norte de la Línea 3 y que están en marcha los estudios para la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de Santa Justa y el cierre de la SE-30. "No son anuncios, son compromisos. Y si no, que se lo digan a todos los que utilizan la AP-4 desde que levantamos el peaje".

Defendió el presidente sus inversiones en ciencia, sanidad y vivienda, la subida del salario mínimo y de las pensiones en contra de los recortes del PP. Y aquí le lanzó un dardo a Alberto Núñez Feijóo. No iba a dejar pasar Sánchez el lapsus de su rival cuando habló de Andalucía en un acto que se celebraba en Mérida. "Feijóo va a acabar pidiendo el voto para el PSOE. Os reís, pero al tiempo..."

Una inoportuna carraspera provocó que Muñoz tuviera un arranque titubeante. Pero se rehízo rápido el alcalde de la ciudad de la que se habló en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que tuvo un punto de artista y de torería en su discurso, plagado de expresiones y dejes sevillanos que sacaron algún olé del auditorio y hasta palmas por sevillanas. El candidato socialista se fue viniendo arriba como el Sevilla en la Europa League. "Mirad, os confieso una cosa, qué ganitas tengo que llegue el 28 por la noche. Qué ganitas tengo de empezar a abrir urnas y a ver los montones de la candidatura del PSOE".

Dijo el alcalde que su candidatura es la de la ilusión, la del color y la de la ambición. Y la de los barrios, porque, al igual que el algodón, "la calle no engaña". Y recordó que arrancó la noche electoral en el Zodíaco y que al día siguiente, el viernes, estuvo con los jubilados en Alcosa, con las mujeres en Cerro-Amate, con los inmigrantes en la Carrasca. "Y terminé en Valdezorras".

Y empezó a gustarse con un "Bienvenidos a la ciudad más seductora del mundo", para seguir como si fuera una serie bien trenzada de muletazos con una cita de Juan Peña el Lebrijano ("Lo que te da Sevilla no te lo quita nadie") y otra de Daniel Barenboim ("Sevilla es nuestra casa, el lugar donde siempre deseamos volver"). "¿Es acaso mentira?", se preguntó el alcalde, que siguió con los artistas. "Bienvenidos a la tierra de la cultura, de la creatividad, de Murillo, de Bécquer, de Velázquez, de Turina, de Aleixandre, de Luis Gordillo, de María Pagés y del grupo Atalaya".

Con ese punto de chovinismo tan de la tierra, el primer edil recalcó que "Sevilla mira al futuro con optimismo" y defendió la ley de capitalidad de Andalucía. Y pisó terreno pantanoso con dardo a Ayuso incluido. "Hay una frase muy buena que no sé de quién es. Dice que de Madrid al cielo. Pero pasando por Sevilla cogiendo un AVE y en dos horas y media estás en el cielo. Después de esto hay que ser conscientes de que alguna presidenta de comunidad autónoma me exigirá visado para entrar allí".

Muñoz pidió al electorado que decida entre "seguir lanzados como una ciudad dinámica que mira al futuro o volver a un modelo de parálisis y apagón, que ya conocemos cuando gobierna la derecha". Insistió en que desde 1992 no había tanta inversión pública y privada en la ciudad ni un proceso de transformación tan importante, y recordó a los alcaldes socialistas de la ciudad como grandes transformadores de la misma. Especial emotivo fue el abrazo que le envió a Alfredo Sánchez Monteseirín. "No nos jugamos sólo que Antonio Muñoz siga siendo alcalde. Es algo más importante, el apagón y la parálisis o seguir como un tiro, en una belle epoque como es la de nuestros días".

El alcalde sacó pecho de las exhumaciones de Queipo de Llano y de la fosa de Pico Reja. "Ese es el orgullo de Sevilla", dijo, entre aplausos, y buscó la complicidad del voto femenino. "¿Dónde están mis mujeres? Sevilla no merece un apagón". Y respondió, sin nombrar, al candidato del PP ("no queremos tristes", había dicho antes Juan Espadas) cuando dice que la ciudad necesita un cambio. "Cuando vas lanzado, ¿qué significa un cambio? Parálisis". Muñoz remató con sus "tres palabras clave: Sevilla, Sevilla y Sevilla" y pidió un minuto de gloria para dirigirse a los que no lo tengan claro.

"Soy un alcalde transversal, no tengo ningún prejuicio, soy el alcalde de todos los ciudadanos de Sevilla. Soy un alcalde con ideas y con ideología, no se me ha olvidado. La gente que tiene ideología pero no tiene ideas no sirve para cambiar la realidad. La gente que dice que no tiene ideología no son de fiar. Por tanto, con ideas y con ideología. Aquí están mis manos, agarraros, vamos a soñar por Sevilla".

Justo antes, su antecesor en el cargo y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, destacó que el PSOE es el único partido que se presenta en los 819 municipios andaluces y que tiene el aval de 450 alcaldes que gobiernan ahora mismo. "Otros cierran centros de salud y quitan ambulancias y aulas, no trabajan por el empleo y son incapaces de ofrecer viviendas a precios asequibles". Y defendió las inversiones del Gobierno en infraestructuras hídricas, pues "la derecha quería utilizar el agua y la sequía en esta campaña electoral, para confrontar y desgastar, no para trabajar codo con codo para resolver el problema. Con este tema no se juega. Hacen falta hechos, no palabras".