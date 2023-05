La Matriz de Almonte sobre el desembalse en el Quema: "No somos partidarios. Somos conscientes de la sequía"

La Hermandad Matriz de Almonte se ha pronunciado sobre el polémico desembalse de agua en el Quema. Lo ha hecho este viernes, cuando faltan dos semanas para que comience oficialmente la romería del Rocío en la aldea onubense. La corporación, a través de su presidente, Santiago Padilla, se ha mostrado en contra de adoptar esta medida -que habrá de decidir en última instancia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)- en un contexto de drástica sequía que asola al campo andaluz.

Padilla ha realizado tales declaraciones al programa de Canal Sur TV Despierta Andalucía. Al ser preguntado por esta medida planteada por la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla (máxima responsable del Plan Romero en la provincia), el presidente de la Matriz no se ha andado con rodeos: "No somos partidarios de ningún desembalse". En este punto, ha aclarado que la decisión depende de "las administraciones". "Aunque hay algunas medidas que se tienen que tomar por salubridad, al existir aguas estancadas en la zona", ha referido Padilla.

El presidente de la Matriz también ha incidido en que el agua que se emplearía del pantano del Agrio no es apta para el consumo humano. Con todo ello, ha insistido en que "a nosotros no nos gustaría que se adoptara esa medida, pues somos conscientes de la situación de sequía que sufrimos".

Una propuesta de la Junta

Tales declaraciones ponen al margen de este polémico asunto al mundo rociero y a la propia fiesta que empezará a vivirse en toda Andalucía en poco más de una semana. Debe recordarse que la propuesta de llenar de agua el río Guadiamar a su paso por el vado de Quema (Aznalcázar) surge de la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla. Se pide todos los años, al aprovechar el desembalse que la CHG realiza para los regantes de la zona.

Pero en esta ocasión dicha petición resulta cuanto menos polémica debido a la situación de sequía que sufre el campo, algo que criticó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado viernes. No obstante, la CHG aún no ha tomado ninguna decisión y sigue estudiando la propuesta. En este mes de mayo hay previstos dos desembalses del Agrio: uno para la planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor, que no llegaría al Quema; y otro para los cultivos de la comarca, que sí alcanzaría este enclave tan simbólico para los peregrinos.

Los rocieros, fuera de la polémica

Además de la Matriz de Almonte, otras hermandades sevillanas se han manifestado sobre este asunto. Una de ellas ha sido la del Rocío de Triana, cuyo hermano mayor, Federico Flores, expresó a este periódico que a su hermandad "no le influye que el Quema tenga agua o no", en el sentido de que dicho enclave no deja de ser "uno más" en el peregrinar de esta bicentenaria corporación, la más numerosa de cuantas realizan el camino desde la capital.

El río Guadiamar a su paso por este pago de Aznalcázar se encuentra totalmente seco, sin una gota de agua, lo que ha dejado al descubierto su lecho lleno de piedras. Con las declaraciones de hermandades como la de Almonte y Triana, el mundo rociero se mantiene al margen de una polémica suscitada entre administraciones de distinto signo político y con el trasfondo de la polémica por los regadíos de Doñana, en un mayo de marcado carácter electoral por los comicios municipales del 28M.