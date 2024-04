Ana Martín de Santa Olalla, nueva directora general de la gestora de fondos de inversión de Caixabank

Ana Martín de Santa Olalla ha sido nombrada por Caixabank como nueva directora general de la gestora de fondos de inversión, según ha aprobado el Consejo de Administración de la entidad. Sustituye así a Juan Bernal, que deja la entidad tras siete años en el cargo.

Hasta ahora, Ana Martín de Santa Olalla era la directora de Desarrollo de Negocio y Comercial de CaixaBank AM. El Consejo de Administración también ha nombrado a Jorge Colomer como director general adjunto. Colomer mantendrá además su cargo actual como director de Inversiones de la compañía.

La composición del nuevo Comité de Dirección es la siguiente: Ana Martín de Santa Olalla (directora general), Jorge Colomer (director general adjunto y director de Inversiones), Lluís de Torres Llosa (director de Operaciones), Juan Pablo Hernández de la Merced (director de Sostenibilidad); Ramon Guillem Ramírez (director de Riesgos), Santiago Francisco Rubio de Casas (director de Estrategia de Inversión), Mónica Valladares Martínez (Secretaría General) y Jaume Viladrosa Cutrina (director de Tecnología).

Por su parte, Juan Bernal emprenderá un nuevo proyecto profesional y su salida coincide con la recta final del Plan Estratégico 2022-2024.

CaixaBank AM ha realizado una total transformación del modelo de negocio en los últimos años, hasta consolidarse como la gestora de fondos de inversión líder en España tanto en partícipes como en patrimonio, con una cuota de mercado del 23,8%.

El total de patrimonio gestionado por la entidad asciende hasta los 86.973 millones de euros a nivel nacional, según los últimos datos de Inverco.

La gestora también tiene las filiales de Portugal BPI Gestão de Ativos y CaixaBank AM Luxembourg. El equipo de CaixaBank AM consta de 263 profesionales.

Ana Martín de Santa Olalla

Ana Martín de Santa Olalla ha sido la directora de Desarrollo de Negocio y Comercial de CaixaBank Asset Management en los últimos siete años y es miembro del Comité de Dirección.

Además, es presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de BPI GA en Portugal, y consejera de CaixaBank AM Luxemburgo. Antes de su llegada a CaixaBank AM, fue responsable de la Mesa de Asesoramiento en Inversiones en CaixaBank Banca Privada.

Ana Martín de Santa Olalla cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero, donde ha trabajado cerca de 30 años en entidades líderes en sus respectivos mercados, todas ellas ligadas al negocio de la gestión de activos en Europa.

Martín de Santa Olalla ha desarrollado su carrera en el área de Wealth Management en Barclays, en el departamento de Inversiones de Deutsche Bank como directora de Renta Variable y en Santander, tanto en la gestora de fondos de inversión como de planes de pensiones.

De su trayectoria cabe destacar su visión global y su paso por los diferentes ámbitos de la gestión de patrimonios, habiendo iniciado su carrera en el área de Inversiones, para posteriormente ampliar sus capacidades comerciales en el asesoramiento a grandes clientes hasta llegar a asumir su cargo actual.

Ana Martín de Santa Olalla es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta con la certificación Cesga

Jorge Colomer

Jorge Colomer es director de Inversiones en CaixaBank Asset Management desde 2019 y miembro del Comité de Dirección de la gestora.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, Colomer cuenta con un Grado Superior en Mercados Financieros por la Bolsa de Madrid y la certificación Cesga.

Durante los últimos 30 años, su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector financiero tanto nacional como internacional, relacionada con la gestión de activos y banca privada en entidades de referencia.

Cabe destacar su paso por UBS donde permaneció un total de once años y ocupó los puestos, entre otros, de CEO y director general en UBS Gestión SGIIC y director de Ventas en UBS Bank SA.

En 2017 fichó por CaixaBank Asset Management como director de Soluciones de Inversión y, gracias a su buen desempeño, desde hace cinco años ocupa el cargo actual.