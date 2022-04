Banca March se implica con el tejido empresarial de Andalucía y prueba de ello es la firma un acuerdo con la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF).

La Asociación Andaluza de la Empresa Familiar dará a conocer a los asociados los servicios y productos financieros de valor del único banco de capital 100% familiar en el sistema financiero español que, a su vez, ofrecerá información útil de acceso a la financiación y organizará acciones formativas que ayuden a potenciar el crecimiento de las empresas andaluzas.

El convenio, que tiene una vigencia de un año prorrogable, tiene un doble objetivo: incrementar la notoriedad de la entidad en el segmento de empresa familiar en Andalucía, Ceuta y Melilla, y coordinar la interlocución entre la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y Banca March para impulsar el tejido empresarial de la región.

Tejido empresarial andaluz

En estos momentos Banca March cuenta con 8 centros en Andalucía, 4 Málaga, 3 en Cádiz y uno más en Sevilla. Asimismo, el volumen de negocio de Banca March en Andalucía creció en 2021 un 14%, los activos bajo gestión un 30% y el número de clientes de Banca Privada un 21%.

A febrero del actual ejercicio, el volumen de negocio de Banca March en la región alcanzó los 1.350 millones de euros.

Carlos Carrasco, director de zona de Andalucía de Banca March, ha asegurado: “Andalucía es sin duda uno de los motores económicos del país y pieza clave en nuestro plan de desarrollo. Desde Banca March queremos seguir apoyando este enorme potencial económico de la región ofreciendo a particulares y empresas, con especial foco en las empresas familiares y las familias empresarias, nuestro liderazgo en solvencia, asesoramiento responsable, calidad del servicio, tecnología de asesoramiento, con los profesionales mejor formados del sector financiero en España. Como banco 100% familiar, entendemos y compartimos los intereses y las preocupaciones de las empresas familiares, auténtico motor económico del país”.

Por su parte, José Luis Martínez Lázaro, recientemente reelegido como presidente de la AAEF en la Asamblea General celebrada el pasado día 9, aprovechó la firma del Convenio para agradecer a Banca March su apoyo a las empresas asociadas a la AAEF: “Para nosotros es muy positivo poder contar con el apoyo de Banca March, empresa familiar casi centenaria, a través de su catálogo de productos financieros de valor y del acceso a la financiación en condiciones ventajosas, así como con la realización de acciones formativas que ayuden a la solución de los problemas con los que se enfrentan las familias empresarias en el desarrollo y continuidad de su actividad”.

El presidente de la AAEF manifestó: “La importancia de las empresas familiares es innegable. El 89% de las empresas españolas son familiares. Generamos el 67% del empleo con casi siete millones de puestos de trabajo y representamos el 57% del PIB del sector privado. Por tanto, nuestra visión es fundamental para entender los cambios que ha experimentado el contexto corporativo y las posibles soluciones que impulsarán la recuperación y el crecimiento en los próximos años. Por otro lado, en un reciente estudio de EY en colaboración con el IE University, se ha puesto de manifiesto que las empresas familiares invierten un 66% más en innovación que las no familiares, lo que a lo largo del tiempo se traduce en un stock de Investigación y Desarrollo (R&D) acumulado superior en un 56% al de las no familiares. Además, la eficiencia en la gestión de la innovación es un 23% o un 16% superior a las no familiares, según lo midamos por patentes o innovaciones de producto, siendo la tasa de retorno de la innovación en las empresas familiares un 38% superior a la de las no familiares”.

Banca March

Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad totalmente familiar. Acorde con su filosofía de gestión prudente y de largo plazo, el modelo de negocio de Banca March está respaldado por unos firmes ratios financieros y de capital: la entidad mantiene la tasa de mora más baja del sector en España (1,90%, frente a un 4,29% de media del sector) y ratios de solvencia (18,54%), liquidez — LCR (217,74%) y DTL (153,35%)— y cobertura de riesgos dudosos (58,19%) entre los más elevados de la banca, datos a diciembre de 2021.

La firmeza de la propuesta de valor de Banca March ha sido respaldada por la agencia de calificación crediticia Moody’s, que ha ratificado el rating a largo plazo de Banca March en A3 con perspectiva “estable”, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating del sistema financiero español, por delante del Reino de España (en la actualidad Baa1).

Banca March es uno de los principales accionistas de Corporación Financiera Alba, con participaciones significativas en Naturgy (indirecta), Acerinox, Profand, Ebro Foods, Viscofan, Atlantic y Parques Reunidos, entre otras empresas.