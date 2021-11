Indra llevará al Rail Live su solución para la gestión de tráfico ferroviario "Indra Rail TMS", que se apoya en el CiberRail IoT, el ERTMS satelital, el big data o la Inteligencia Artificial con el propósito de convertir el tren en el centro de la nueva movilidad. La compañía, líder en tecnología y consultoría, sigue evolucionando con el objetivo de ofrecer al viajero los servicios de vanguardia.

El Rail Live reúne a los líderes y expertos mundiales del sector, se celebra hasta el próximo 2 de diciembre y la tecnológica Indra contará con un stand donde mostrará sus amplias capacidades y experiencia en el sector.

Además de contar con un centro de control virtual y una demo de su plataforma Indra Rail TMS, Javier Pozo, Technical Manager, expondrá todas las posibilidades y ventajas que aporta esta solución en su ponencia “Digitalisation of the Railway with a fully integrated Traffic Management System”.

Indra Rail TMS es la solución integrada, abierta, flexible y escalable para la gestión de tráfico ferroviario de Indra, que unida a su plataforma especializada en smart mobility, In-Mova Space, sitúa a la compañía en un lugar privilegiado para abordar la integración de todo el ecosistema de la movilidad, en el que el tren debe ocupar un lugar central para hacer que sea más sostenible, segura y eficiente.

Basada en las nuevas tecnologías digitales, In-Mova Space es una plataforma de plataformas que se orienta a la movilidad como servicio y genera un escenario de colaboración en el que se comparten los datos de todos los modos de transportes y se enriquece la información, aplicando analítica inteligente, aprendizaje y modelos predictivos.

Así, permite adaptar la oferta de transportes a la demanda real y a las necesidades de los usuarios, mejorar la experiencia del viajero, optimizar la capacidad de las infraestructuras y los servicios, así como su mantenibilidad, fomentando el desarrollo de la automatización y una movilidad más inteligente, sostenible, colaborativa y accesible, a la par que segura. Facilita un nuevo modelo de gestión de la movilidad, una visión transversal y multimodal, que además de estar al servicio de las necesidades del ciudadano, permite inducir flujos limpios para un transporte más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Mesa redonda en el Rail Live

Adicionalmente, el director de Transporte Ferroviario, Urbano e Interurbano de Indra, Juan March, participará en Rail Live en la mesa redonda “Ertms Next Generation: New approach towards cost optimization and satellite use”. En ella explicará cómo Indra espera trasladar su experiencia en la industria aeroespacial y las ventajas que puede aportar la apuesta por la innovación en la llamada era del Nuevo Espacio para mejorar la señalización y la seguridad del transporte ferroviario.

Igualmente, Indra mostrará cómo el desarrollo de una red IoT ferroviaria segura y basada en comunicaciones inalámbricas "wireless" puede ofrecer, por ejemplo, enormes oportunidades para avanzar hacia una gestión más automatizada, segura e inteligente del ferrocarril y facilitar la gestión de activos seguros. El hecho de que las nuevas redes de comunicaciones sean inalámbricas, que no requieran cables, facilita la cobertura en zonas donde no existe infraestructura previa de red o es difícil que llegue, por ejemplo en líneas regionales de débil tráfico, así como el "smart maintenance", un mantenimiento inteligente y predictivo, que conlleva importantes beneficios económicos y medioambientales.

Indra también mostrará en Rail Live sus soluciones de ticketing más avanzadas.

Indra: compromiso con la innovación

El compromiso con la innovación ha llevado a Indra a convertirse en una de las principales compañías del sector ferroviario.

Las soluciones de última tecnología "end-to-end" desarrolladas por Indra se han situado a la vanguardia mundial del sector y ya han sido o están siendo implantadas en países como Australia, Holanda, Irlanda, Estonia, Lituania, Arabia Saudí, México, Colombia, Argentina, India o Malasia, además de España, entre otros muchos.

Indra cuenta con una experiencia única en Transportes, con más de 2.500 proyectos desarrollados en más de 50 países. Su oferta para Transportes, Indra Mova Solutions, cubre todo el ciclo de vida de los proyectos de sus clientes y combina las nuevas capacidades digitales, de integración, especialización e innovación que demanda el mercado, con la fiabilidad, el conocimiento del negocio, la tecnología propia para el transporte de Indra y la experiencia única de su equipo de profesionales.