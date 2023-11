Lefebvre presenta su herramienta de Inteligencia Artificial para profesionales legales

Lefebvre ha decidido presentar su herramienta de Inteligencia Artificial para profesionales legales en Accountex en Ifema a partir de mañana.

La compañía de software y contenido jurídico líder en España va a presentar GenIA-L, una innovadora solución de inteligencia artificial generativa diseñada especialmente para profesionales legales y asesores.

GenIA-L es la solución definitiva para potenciar la eficiencia y precisión en el mundo legal y del asesoramiento empresarial porque genera resultados estructurados con conclusiones fundamentadas utilizando únicamente el confiable y riguroso contenido de Lefebvre, de forma rápida y sencilla.

La compañía estará en el stand 6B30, donde mostrará las funcionalidades de esta revolucionaria solución. Además, celebrará sesiones para abordar la aplicación de la IA en los despachos profesionales, conocer ejemplos sobre los canales digitales y el ADN de la creación de valor para los despachos.

Inteligencia Artificial Generativa

Ofrecerá las claves para descubrir cómo la IA generativa está revolucionando los despachos profesionales. Explorará las últimas tendencias, su impacto en el trabajo diario y las precauciones necesarias para aprovechar al máximo esta tecnología disruptiva.

Mañana, 7 de noviembre en el Auditorio, de 11:00 AM - 11:45 AM, tendrá lugar la intervención de José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre; María de la O Martínez; directora de Innovación del grupo Lefebvre Sarrut y Álvaro Falcones, Co-CEO y CPO de Taxdown.

En la sesión que tratará del ADN de la creación de valor para los despachos se analizarán el espacio de creación de valor a partir de las dimensiones de Creatividad, Herramientas y Relaciones en los despachos. Los asistentes podrán reflexionar sobre cómo transitar del modelo tradicional digital hacia modelos de Inteligencia Artificial, tanto en la producción de servicios como en la relación con los clientes.

En la sala 2- Tax and Legal y Auditoría de 16:00 AM - 16:45 AM intervendrán Antonio Román, director de Mercado Asesoría de Lefebvre; Ignasi Vidal, consultor y asesor de despachos profesionales; y Cristina Arias, del departamento de Desarrollo de Negocio de Lefebvre.

Generar impacto en el cliente

La comunicación es clave para transmitir la propuesta de valor de las organizaciones. En la sesión que se encarga de ellos, se verán ejemplos prácticos de cómo aprovechar los canales digitales que todos tenemos a nuestra disposición, para fidelizar nuestra cartera de clientes y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Todo ello sin perder de vista la seguridad como un elemento clave a tener muy en cuenta para poner en marcha cualquier acción.

El 8 de noviembre en sala 2- Tax and Legal y Auditoría de 11:00 AM - 11:45 AM, analizarán el tema Agustín Born, director de Comunicación de Lefebvre; Víctor Martínez, responsable de Software de Lefebvre; César Martín, CEO de Chatwith.io y Josep Balaguer, director Gerente de Balaguer Assesors.