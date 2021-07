Meliá y Falcon´s se unen para crear parques temáticos en hoteles de la cadena

Meliá Hotels International y Falcon’s Beyond Global anunciaron este miércoles, un plan que podría atraer una potencial inversión de 440.000 millones de dólares, enfocado al desarrollo de parques temáticos en algunos de los 390 hoteles que la cadena opera en unos 40 países de cuatro continentes.

Falcon’s Creative Group, especializada en diseñar atracciones, se unió a Katmandu Group, empresas con la que Meliá Hotels International se asoció en 2012 para lanzar el hotel y parque tematizados Sol Katmandu Park & Resort en Mallorca y complementar así la oferta vacacional con el entretenimiento como elemento diferencial.

A día de hoy, Sol Katmandu Park & Resort se ha convertido en un referente y ha sido premiado en los European Hospitality Awards por su concepto innovador, además de ser reconocido por TripAdvisor como como uno de los mejores parques de España y contar con el reconocimiento Best of the Best en los Travelers’ Choice Awards 2020.

En la actualidad se desarrollan varios proyectos de expansión para los parques Katmandu en en Punta Cana (República Dominicana) y Tenerife (España), a través de resorts de Meliá Hotels International.

Rentabilidad

Scott Demerau, presidente ejecutivo y fundador de Katmandu Group, ha explicado que "a través de nuestra asociación con Meliá, hemos creado un nuevo manual de estrategias para la construcción de parques temáticos rentables, que van desde comunidades de resorts de playa hasta espacios de entretenimiento de uso mixto"

Damerau ha precisado que Falcon’s Beyond Global aporta la tecnología, diseño y experiencia en medios