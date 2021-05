Popcoin, el gestor digital de inversiones de Bankinter, lanza sus primeras carteras sostenibles de fondos

Popcoin irrumpe en la inversión sostenible. El gestor digital de inversiones de Bankinter ha lanzado recientemente sus primeras carteras sostenibles que invierten en fondos de las principales gestoras del mundo que cumplen con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (denominados ASG).

Con esta nueva oferta, Popcoin busca reforzar la apuesta por la sostenibilidad de Bankinter, que ya cuenta en su oferta con fondos sostenibles propios, al tiempo que ofrece una opción a medida para aquellos inversores que prefieren invertir en valores con la sostenibilidad como guía.

Las carteras combinan la gestión activa y la gestión indexada (más eficiente en costes) con exposición geográfica mundial. Cada cartera incluye aproximadamente una decena de fondos, según el perfil que haya elegido el inversor acorde a su apetito por la renta variable: conservador, moderado y dinámico. La comisión de gestión se sitúa en el 0,60% más el IVA.

Departamento de Análisis

En total, se ha realizado una due dilligence de 26.000 fondos de inversión de los que finalmente se consideran 140 para definir las carteras, que son decididas por el Departamento de Análisis de Bankinter, área que lleva un recorrido de quince años en asignación de carteras de fondos.

El equipo de Análisis de Bankinter revisa cada mes estas carteras sostenibles y, en todo caso, siempre realizará una revisión cuando lo considere necesario. Cuenta con una Política de Integración de los Riesgos de Sostenibilidad en el proceso de selección de inversiones y de toma de decisiones, de forma que el universo de Instituciones de inversión colectiva seleccionado aplica las estrategias de integración más adecuadas (estrategias de exclusión, Best in Class, Best efforts, engagement, etc.), o una combinación de ellas, dependiendo de sus características.

Por otra parte, las carteras siguen una combinación de criterios financieros y no financieros (ASG) e invierten únicamente en instituciones de inversión colectiva que manifiesten que aplican criterios ASG.

Fondos seleccionados

Todos los fondos seleccionados pertenecen a gestoras de primer nivel que han firmado los PRI (Principios para la Inversión Responsable promovidos por las Naciones Unidas) y cuentan con una probada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad.