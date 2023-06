TIS2023 nombra a Ángeles Moreno nueva directora del congreso Tourism Innovation Global Summit

TIS - Tourism Innovation Summit, el foro internacional de innovación turística que celebrará su próxima edición en Sevilla del 18 al 20 de octubre, ha nombrado a Ángeles Moreno como nueva directora del congreso Tourism Innovation Global Summit. De este modo, Moreno toma el relevo a Edgar Weggelaar, quién impulsó y estuvo al frente de la organización del congreso en sus tres primeras ediciones.

Ángeles Moreno cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión empresarial y estrategia de eventos. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas con especialización en Turismo y MBA, es country manager de AIM Group Spain, compañía especializada en la organización de congresos y eventos. Autora del libro The Time Is Now y nominada como una de las TOP 100 mujeres líderes más influyentes en 2020 en España, Moreno es la co-creadora del "CX Design Playbook", una metodología para explorar las tendencias empresariales y la innovación en el campo de la centricidad humana y la innovación. Ahora, se une a TIS2023 para liderar la agenda de contenidos del congreso, que este año prevé reunir a más de 400 expertos de todo el mundo para impulsar un turismo más inteligente, digital y sostenible.

En palabras de Moreno, “es un honor sumarme a este proyecto, que en tres ediciones ha conseguido posicionarse como un foro de debate y nuevas tendencias en innovación turística. Asumo con muchas ganas el reto de contribuir a seguir posicionando el congreso a nivel internacional y generar un espacio de discusión y transferencia de conocimiento en el que presentar casos de éxito, estrategias y soluciones que ayudarán a impulsar el sector turístico”.

Este año, y bajo el lema Travel revolution takes off, TIS2023 busca impulsar la competitividad de la industria turística a través de la tecnología y la digitalización. Es por ello que el congreso Tourism Innovation Global Summit reunirá a líderes de todo el mundo para analizar y debatir la hoja de ruta del sector en un momento en el que la aceleración de la digitalización, la importancia de la sostenibilidad, y las nuevas demandas de un consumidor que cada vez busca experiencias más personalizadas y únicas, están marcando el futuro del turismo.

Durante tres días, TIS2023 acogerá más de 150 conferencias repartidas en seis auditorios simultáneos y enfocadas a cada segmento de la industria turística, desde el sector MICE, Destinos, Hostelería, Canales de distribución y OTAs, Viajes de negocios, transporte, actividades o Cultura y Ocio. Junto a estos foros verticales, el congreso Tourism Innovation Global Summit volverá a contar con agendas de contenidos específicas para perfiles profesionales de la industria, con el objetivo de que cada profesional encuentre las tendencias y respuestas a los retos que debe afrontar en su trabajo cada día.