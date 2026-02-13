Amazon participa por cuarto año consecutivo en el Madrid Design Festival 2026 con un proyecto que conecta tradición, diseño y tecnología para reflexionar sobre cómo el comercio electrónico puede desempeñar un papel catalizador para la adaptación de los negocios tradicionales a nuevos hábitos de consumo, y cómo les puede ayudar a llegar a nuevos clientes y seguir creciendo sin perder su identidad, según indicó en un comunicado.

La instalación puede visitarse hasta el 22 de febrero de 11 a 21 horas dentro de la programación de Fiesta Design, uno de los ejes principales del Madrid Design Festival, en la Institución Libre de Enseñanza, en el Paseo del General Martínez Campos 14 de Madrid.

"'Relevo Generacional' es un proyecto que nace de una realidad urgente: muchos oficios tradicionales y pequeños negocios en España no encuentran quién tome su relevo. Parte del patrimonio industrial y social del país corre el riesgo de desaparecer y por eso desde Amazon queremos mostrar cómo el comercio electrónico puede ayudar a artesanos y negocios locales a conectar con nuevos clientes y mercados, a través de la formación de nuevas generaciones que apuestan por el diseño y la tecnología como guía en su camino hacia el futuro”, dijo la directora general de Amazon para España y Portugal, Ruth Díaz.

La propuesta de Amazon se materializa en una instalación diseñada por la artista Kavita Parmar, reconocida por su compromiso con el trabajo artesanal y los procesos colaborativos. Ha trabajado mano a mano con talleres de distintos oficios y territorios de España, como Las Hidalgas Taller Alberdi Makila, Ana Belén Rodríguez, Jorge Bellón o la familia Pablo Tito. Todos ellos presentan piezas creadas específicamente para el certamen poniendo en valor los procesos manuales y minuciosos de cada oficio.

“Relevo Generacional surge del deseo de cuidar y dar continuidad a los oficios y a las formas de hacer que nos han traído hasta aquí. Para mí, este proyecto es un proceso vivo, construido en diálogo constante con los artesanos, respetando sus tiempos, sus gestos y su conocimiento. Cada objeto expuesto es una invitación: tocar para recordar, aprender para transmitir, acercar herramientas contemporáneas para que las manos que hoy ejercen el oficio encuentren nuevas manos dispuestas a sostenerlo mañana”, explicó la artista Kavita Parmar.

Desde su llegada a España hace más de 14 años, Amazon ha mantenido un firme compromiso con el tejido productivo local, poniendo a disposición de empresas de todos los tamaños y artesanos herramientas, tecnología e infraestructura para ampliar su alcance y conectar con clientes dentro y fuera de España.

Actualmente, el 75% de las pymes españolas que venden en Amazon exportan sus productos fuera de España y superaron los 1.200 millones de euros en ventas internacionales en 2024. El objetivo es llegar a los 2.000 millones en exportaciones para 2030. Estas pymes están repartidas por todo el territorio nacional y cerca del 30% operan desde municipios de menos de 30.000 habitantes, lo que contribuye a la dinamización económica de la España rural.

Un ejemplo de relevo generacional de estas pymes que venden en Amazon es Escobas Mendi, un negocio familiar de cuarta generación de un pequeño pueblo de Navarra, Valtierra, dedicado a la producción artesanal de escobas de mijo. Gracias al comercio electrónico ha logrado dar continuidad a su oficio: hoy sus escobas llegan a muchos países a través de las tiendas de Amazon, demostrando cómo la tecnología puede ser aliada de la tradición.

“Desde que asumí la responsabilidad del relevo generacional de mi padre, he trabajado para innovar sin perder la esencia de nuestro oficio. Vender en Amazon nos ha permitido lanzar nuevos productos y llegar a clientes que nunca habríamos alcanzado desde nuestro taller. Ahora estamos dando un paso más: permitir que cada cliente diseñe su propia escoba, eligiendo el formato y el tipo de palo. Es nuestra forma de mantener viva la tradición mientras miramos al futuro", aseguró el propietario de Escobas Mendi, Miguel Mendi.

La instalación diseñada por Kavita propone un recorrido sensorial que pone en diálogo materiales, objetos y procesos, visibilizando la vigencia de estos oficios. En línea con el lema del festival, 'Rediseñar el mundo', la instalación plantea cómo el diseño y la tecnología pueden amplificar estos saberes y abrir nuevas oportunidades para pequeños negocios, muchos de ellos ubicados en el entorno rural.

Una de las piezas que compone la instalación es El Kiosko, creada por la florista Ana Belén Rodríguez, pionera en España en el uso de materiales recolectados de forma local frente a la flor cortada de origen no trazable. Su idea reinterpreta el quiosco tradicional con materiales recolectados localmente. La pieza invita a los visitantes a reflexionar sobre la transmisión cultural a través del diseño y cómo la tecnología puede ampliar la visibilidad de las tradiciones, conectándolas con nuevas audiencias a través de canales digitales.

Fabricación de makilas

También está presente La Makila, una estructura que alberga bastones de madera dispuestos verticalmente, inspirados en la tradicional makila vasca. Está creada en colaboración con el taller Alberdi Makila, fundado en 1948. Alberdi Makila representa la tercera generación de fabricantes de makilas cuya continuidad ha dependido de expandirse más allá de un mercado local en desaparición. A través del relato digital, la distribución internacional y el acceso a audiencias en el extranjero —especialmente en Japón— el taller ha transformado una tradición profundamente arraigada en un objeto de valor global.

Por otro lado, Sanandresiños propone un homenaje a la tradición gallega de los Sanandresiños, reinterpretado por el joven artesano Jorge Bellón, con un enfoque contemporáneo. Gracias al trabajo del Bellón, las tradiciones de artesanía popular de San Andrés sobreviven en una aldea donde el relevo generacional estaba en riesgo. El proyecto conecta el saber ancestral con la innovación, demostrando cómo las herramientas digitales pueden democratizar el acceso a estos oficios, permitiendo a los artesanos llegar a audiencias globales y mantener viva la tradición. Esta pieza demuestra cómo las herramientas digitales pueden sostener no sólo un objeto, sino todo un ecosistema de memoria, identidad y práctica comunitaria.

Trashumancia

La pieza Trashumancia celebra la trashumancia y la lana española, creada con la colaboración con Las Hidalgas y Made in Slow -de Alberto Díaz- para reconectar la tradición pastoral local con el diseño contemporáneo transformando la lana española, anteriormente infravalorada, en un recurso distribuido internacionalmente.

Finalmente, la pieza El Barro, en colaboración con la familia Pablo Tito -que reúne a cuatro generaciones trabajando simultáneamente-, pone en valor el proceso cerámico y la continuidad generacional en la producción artesanal. La tecnología funciona aquí como herramienta de documentación, difusión y acceso a nuevos mercados, asegurando que un conocimiento altamente localizado continúe evolucionando.