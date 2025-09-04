Ametic celebra en Santander el 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, foro donde el consejero delegado de Inetum en Iberia & Latam, Manuel García del Valle, ha analizado el futuro económico del país y ha asegurado que España tiene tres años decisivos para reforzar su competitividad y que las claves para lograrlo pasan por apostar por la inteligencia artificial, el tejido pyme y el talento.

García del Valle subrayó que la IA “no es un experimento, sino un vector estratégico de competitividad en el país”. En su opinión, España necesita pasar de pilotos a proyectos reales y escalables, siempre con un enfoque humanista que potencie a las personas y genere confianza en la sociedad.

Respecto al tejido productivo, recordó que el 96% de las más de 160.000 empresas españolas son pymes y defendió la importancia de impulsar su digitalización. “Son la columna vertebral de la economía y deben contar con un marco regulatorio favorable, colaboración público-privada y soluciones digitales adaptadas a cada sector”, afirmó.

Talento

En cuanto al talento, el directivo de Inetum señaló que “sin talento no hay transformación”. Reclamó reforzar la formación profesional dual, el reskilling y la diversidad, además de conectar la formación con la empleabilidad real, para situar a España como hub de atracción de talento tecnológico en Europa.

Colaboración público-privada

“El nuestro es un acompañamiento territorial y sectorial, basado en colaboración público-privada y con el talento como prioridad. Porque la competitividad de España se juega ahora”, concluyó García del Valle.