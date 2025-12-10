AmRest registró un beneficio de 14,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone quintuplicar respecto a los 3 millones de euros alcanzados en el mismo periodo en el ejercicio precedente.

El consejo de administración ha aprobado este miércoles por unanimidad el pago de un dividendo en efectivo, a cuenta del resultado del ejercicio 2025, por un importe de 0,070 euros brutos por acción.

En concreto, el dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop abonará este dividendo el próximo 22 de diciembre a través de las entidades depositarias y conforme a las disposiciones vigentes aplicables, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Negociación de los títulos

De esta forma, el último día de negociación de los títulos con derecho a participar en el reparto será el 17 de diciembre, mientras que el primer día de negociación de las acciones de AmRest sin derecho al dividendo será el 18 de diciembre.

Cifra de negocios

En concreto, la cadena de restauración alcanzó un importe neto de la cifra de negocios de 1.922,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo de 2024.