AP institute | Universidad Nebrija se consolida como punto de encuentro entre formación, empresa e instituciones apostando por un modelo que combina excelencia académica, práctica profesional y generación de red.

Para ello, Fever y el Club Español de Directivos RI apuestan por el talento joven en Asuntos Públicos de AP institute y FUE. El Concurso Jóvenes Talentos en Asuntos Públicos, inspirado en el modelo americano de competiciones de caso de consultoría estrategia, celebrado en el Campus Princesa de la Universidad Nebrija, reunió a un jurado formado por representantes de Meta, The Coca-Cola Company, Asedas, Fever, el Club Español de Directivos de Relaciones Institucionales, FUE y AP institute.

El evento se convirtió en la primera competición nacional de casos prácticos diseñada específicamente para identificar perfiles jóvenes con capacidad estratégica en Asuntos Públicos. La excelencia de los casos presentados llevó al jurado a ampliar a cuatro el número de finalistas, todos ellos reconocidos con premio tras la defensa oral celebrada durante la gala.

El primer premio fue para Pablo Ponce, quien obtuvo una beca del 100% para cursar el Máster en Asuntos Públicos y Gobierno de AP institute | Universidad Nebrija. Su perfil híbrido, que integra análisis económico, estrategia corporativa y oratoria de alto nivel, encarna el tipo de talento que demanda hoy el sector de los asuntos públicos.

El segundo premio, premio Club Español de Directivos de Relacciones Institucionales y comunicación recayó en Geraldine Thacco. Encarna el rigor jurídico y la solvencia técnica que demanda hoy la gestión pública y los asuntos públicos en entornos institucionales complejos.

El tercer, premio Fever, fue para Rodrigo Ibáñez. Combina formación jurídica, experiencia en compliance y liderazgo internacional, proyectando un perfil con clara vocación pública y orientación estratégica al impacto social.

El cuarto reconocimiento fue para Álvaro Mesón. Representa un perfil analítico y estratégico, que combina formación académica de excelencia con experiencia real en el ámbito institucional y la consultoría en asuntos públicos. El jurado destacó el alto nivel estratégico, la comprensión del entorno político-regulatorio y la solvencia en la exposición pública demostrada por los participantes.

El respaldo de Fever y del Club Español de Directivos de Relaciones Institucionales, junto a la participación de Meta, The Coca-Cola Company y Asedas, refleja la consolidación de un ecosistema profesional que entiende que la competitividad en entornos regulatorios complejos requiere inversión en formación y detección temprana de talento.

Conexión entre jóvenes y empresas

Estás organizaciones destacan que han contribuido a convertir el concurso en una plataforma real de conexión entre jóvenes con vocación estratégica y empresas que demandan perfiles preparados para operar en entornos regulatorios complejos.

Oferta académica

La gala concluyó con la presentación de la oferta académica de la institución y un espacio de networking que permitió fortalecer los vínculos entre estudiantes, profesionales y empresas del sector.