La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos premia a XTART Formación Profesional

De izquierda a derecha: Gema Álvarez, docente en Instituto Galeno Xtart Arganda; Andrés López, responsable Área Emergencias y Protección Civil en Xtart Murcia; Alejandro Codina, director general FP Grupo UAX; Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Comunidad de Madrid; Juan Pampillón, director en Instituto Galeno Xtart Arganda; Beatriz Carmona, jefa de Estudios de Emergencias y Protección Civil en Instituto Galeno Xtart Arganda; Ana Baquera, coordinadora del Grado en Emergencias y Proteción Civil en Instituto Galeno Xtart Arganda; Ruben Guillén, docente en Instituto Galeno Xtart Arganda; y Tomás Vidal, coordinador Ciclos Emergencias y Protección Civil en Xtart Murcia.

La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) ha premiado a XTART Formación Profesional que, a través de dos titulaciones de Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y Grado Medio en Emergencias y Protección Civil, aplica un modelo basado en la formación práctica y el vínculo con instituciones para actualizar su formación y acelerar la inserción laboral de sus alumnos.

El instituto oficial de Formación Profesional del Grupo Educativo UAX, ha sido reconocido como entidad destacada por su labor continuada en materia de Prevención, distinguiendo la actividad de un instituto que cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito de la FP sanitaria, de Emergencias y Protección Civil.

“No podemos estar más orgullosos. Este premio es un reconocimiento a nuestro modelo de formación por parte de los profesionales, empresas e instituciones que trabajarán con nuestros estudiantes. Sin duda nos anima a seguir trabajando con foco en innovación para que nuestro alumnado tenga las mayores oportunidades de empleo al terminar sus estudios”, ha destacado Alejandro Codina, director de XTART FP.

Para ello, XTART FP cuenta con dos institutos de formación profesional para la capacitación de profesionales para la gestión de emergencias y protección civil. Situados en Murcia y en Arganda del Rey (Madrid) estos centros cuentan con campos de maniobras donde los alumnos aplican los conocimientos aprendidos en el aula en un entorno controlado.

Formación práctica

Esta formación práctica se completa con prácticas articuladas a través de más de 1.500 convenios activos con organizaciones como Repsol, la UME o ayuntamientos como el de Arganda del Rey, donde se realizan trabajos de limpieza de terreno y desbrozamiento como medidas de prevención ante incendios.

Además, los profesores de estos grados son profesionales en activo reconocidos en su sector que aportan la experiencia adquirida en el terreno a la formación que reciben los alumnos.

Grupo Educativo UAX

Por otro lado, XTART FP cuenta con el respaldo del Grupo Educativo UAX, que lleva más de tres décadas innovando y evolucionando los modelos de formación para generar los profesionales que necesita el mercado laboral.

Con más de 165.000 antiguos alumnos, el grupo, formado por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), UAX Mare Nostrum, XTART FP, MIR Asturias, The Valley Business & Tech School y The Valley Talent, acompaña al estudiante en todas las etapas de su desarrollo profesional con una visión global y una respuesta eficaz para una cultura de aprendizaje continuo necesaria en el nuevo paradigma profesional.